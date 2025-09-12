Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय

Vastu tips for wealth: वास्तु शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने के सिद्धांतों पर आधारित है। घर को सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान माना जाता है, जहां की ऊर्जा हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती है। घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नियम घर के हर कोने को ऊर्जावान बनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।



आइए यहां पढ़ें घर में सुख-शांति हेतु 5 वास्तु टिप्स और सकारात्मक ऊर्जा पाने के उपाय...

1. मुख्य द्वार (Main Entrance): घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी होता है।

* मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखें। * मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ (ओम) या कलश जैसे शुभ चिह्न बनाएं।

* मुख्य द्वार पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर शाम के समय। * मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान या टूटा-फूटा सामान न रखें।

2. पूजा घर (Pooja Room): पूजा घर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जो सकारात्मकता का केंद्र है।

* पूजा घर को हमेशा साफ रखें। * इसे घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में बनाना सबसे शुभ माना जाता है।

* पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। * पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटी हुई मूर्तियां न रखें।

3. रसोई घर (Kitchen): रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। * रसोई घर को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में बनाना सबसे उत्तम होता है।

* गैस स्टोव और पानी का सिंक एक-दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आग और पानी के तत्व हैं।

* रसोई घर में कभी भी बासी या खराब भोजन न रखें। 4. सफाई और व्यवस्था (Cleanliness and Order): घर में सुख-समृद्धि के लिए सबसे जरूरी है साफ-सफाई और सही व्यवस्था।

* रोजाना घर की सफाई करें, खासकर घर के कोनों और छतों पर जाले न लगने दें। * टूटे-फूटे बर्तन, पुराने कपड़े और बेकार का सामान घर में जमा न होने दें। माना जाता है कि कबाड़ सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है।

* घर में हवा और रोशनी का पर्याप्त संचार होना चाहिए। 5. पौधे और रंग (Plants and Colors): कुछ पौधे और रंग घर में खुशहाली और शांति लाते हैं।

* तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में रखें। इसे बहुत शुभ माना जाता है। * घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए हल्के और सुखदायक रंगों जैसे- पीला, हरा, नीला का प्रयोग करें।

