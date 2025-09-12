शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. वास्तु-फेंगशुई
  4. Home Vastu tips n remedies
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (15:50 IST)

Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय

Vastu tips
Vastu tips for wealth: वास्तु शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने के सिद्धांतों पर आधारित है। घर को सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान माना जाता है, जहां की ऊर्जा हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती है। घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नियम घर के हर कोने को ऊर्जावान बनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।ALSO READ: वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

आइए यहां पढ़ें घर में सुख-शांति हेतु 5 वास्तु टिप्स और सकारात्मक ऊर्जा पाने के उपाय... 
 
1. मुख्य द्वार (Main Entrance): घर का मुख्य द्वार सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी होता है।
* मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखें।
* मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ (ओम) या कलश जैसे शुभ चिह्न बनाएं।
* मुख्य द्वार पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर शाम के समय।
* मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान या टूटा-फूटा सामान न रखें।
 
2. पूजा घर (Pooja Room): पूजा घर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जो सकारात्मकता का केंद्र है।
* पूजा घर को हमेशा साफ रखें।
* इसे घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में बनाना सबसे शुभ माना जाता है।
* पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए।
* पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटी हुई मूर्तियां न रखें।
 
3. रसोई घर (Kitchen): रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है।
* रसोई घर को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में बनाना सबसे उत्तम होता है।
* गैस स्टोव और पानी का सिंक एक-दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आग और पानी के तत्व हैं।
* रसोई घर में कभी भी बासी या खराब भोजन न रखें।
 
4. सफाई और व्यवस्था (Cleanliness and Order): घर में सुख-समृद्धि के लिए सबसे जरूरी है साफ-सफाई और सही व्यवस्था।
* रोजाना घर की सफाई करें, खासकर घर के कोनों और छतों पर जाले न लगने दें।
* टूटे-फूटे बर्तन, पुराने कपड़े और बेकार का सामान घर में जमा न होने दें। माना जाता है कि कबाड़ सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है।
* घर में हवा और रोशनी का पर्याप्त संचार होना चाहिए।
 
5. पौधे और रंग (Plants and Colors): कुछ पौधे और रंग घर में खुशहाली और शांति लाते हैं।
* तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में रखें। इसे बहुत शुभ माना जाता है।
* घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए हल्के और सुखदायक रंगों जैसे- पीला, हरा, नीला का प्रयोग करें।
* घर में मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं।
 
इन छोटे-छोटे वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं।ALSO READ: वास्तु टिप्स: बेरोजगारी से निवारण के लिए ये 5 ज्योतिषीय उपाय

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गाShardiya Navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?shraaddh karm na karane par kya hota hai: श्राद्ध कर्म हिन्दू धर्म की एक महत्वपूर्ण पितृ-परंपरा है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा की जाती है। इसे श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है- 'अगर कोई श्राद्ध कर्म न करे तो क्या होता है'। आइए जानते हैं यहां...

और भी वीडियो देखें

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलNarendra Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि सितंबर 2026 तक उनका आने वाला साल कैसा रहेगा।

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)Today 12 September 2025 horoscope in Hindi : आज 12 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय12 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com