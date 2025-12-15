रविवार, 15 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. When will Saphala Ekadashi fast be observed
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (09:29 IST)

Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Lord Vishnu with Goddess Lakshmi
Paush Saphala Ekadashi in 2025: हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर, सोमवार को होगा। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए और उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

आइए यहां जानते हैं सफला एकादशी के मुहूर्त और पारण समय...
 
सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त 2025:
 
सफला एकादशी सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को
 
एकादशी तिथि का प्रारंभ- 14 दिसंबर 2025 को 06:49 पी एम बजे
एकादशी तिथि की समाप्ति- 15 दिसंबर 2025 को 09:19 पी एम पर होगी। 
 
सफला एकादशी पारण तिथि और समय: 
पारण/ व्रत तोड़ने का समय- 16 दिसंबर 2025 को 07:07 ए एम से 09:11 ए एम तक।
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय- 11:57 पी एम पर।
 
महत्व: सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा, उपवास रखकर उपासना करने और मानसिक शांति तथा सफलता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में सफलता, समृद्धि और आर्थ‍िक उन्नति की कामना करते हैं। इस दिन, भक्त भगवान विष्णु के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनका जीवन धर्म, सच्चाई और भक्ति से परिपूर्ण होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्तेEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्यदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 6 राशियों को इस गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ और किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि को मिस नहीं हो गई है।

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समय

चैत्र नवरात्रि 2026: घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें कलश स्थापना का सही समयChaitra Navratri ghatasthapana Date 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है।

हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव

हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभावHindu navvarsh 2083:19 मार्च 2026 से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष 'रौद्र' नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल रहेंगे। जब गुरु और मंगल का संयोग बनता है तो इसे धर्म योद्धा योग कहते हैं। इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से नए दिन प्रारंभ होते हैं। अमान्त कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जबकि पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रदिपदा से प्रारंभ होता है। दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है परंतु सर्वमान्य चैत्र प्रतिपदा का ही माना गया है।

विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारण

विक्रम संवत सबसे प्राचीन होने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्यों नहीं बना? जानिए 3 बड़े कारणभारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के संवत और पंचांगों का प्राचलन था लेकिन सभी का आधार विक्रम संवत का फॉर्मेट ही था। भारत में विक्रम संवत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सबसे अधिक लोकप्रिय है, फिर भी शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया। आखिर इसके के पीछे क्या कारण रहे हैं?

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)Today 15 March 2026 horoscope in Hindi : आज 15 मार्च 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 March 2026:ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

नवार्ण मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ग्रह शांति और शक्ति साधना से जुड़ा रहस्य

नवार्ण मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ग्रह शांति और शक्ति साधना से जुड़ा रहस्यnavarna mantra:ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, नवार्ण मंत्र को देवी साधना का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। जानिए नवार्ण मंत्र का महत्व, इसके जप के लाभ और कैसे यह ग्रह शांति व शक्ति साधना में मदद करता है।

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च, जानें करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रोमांस के बारे में

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च, जानें करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रोमांस के बारे मेंHoroscope predictions for the week: ज्योतिष शास्त्र में साप्ताहिक राशिफल को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यह हमें आगामी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। हर राशि पर ग्रहों और नक्षत्रों का अलग-अलग असर पड़ता है, जिससे किसी के जीवन में कुछ शुभ घटनाएं घट सकती हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com