रविवार, 15 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Shubh Yog and 5 Auspicious Items for Peace and Prosperity
Written By WD Feature Desk

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांति

सुख शांति के लिए वस्तुएं
Today Shubh Yog: हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भारतीय ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष समय और दिन होते हैं जब किसी भी प्रकार की खरीदारी से विशेष लाभ मिलता है।ALSO READ: Pushya nakshatra: 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र, जानिए इस दिन कौनसा उपाय करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न

इन शुभ समयों में खरीदी गई वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है। इस लेख में हम आज 08‍ दिसंबर, सोमवार को विशेष तौर पर बन रहे 4 शुभ योग और 5 शुभ वस्तुएं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनकी खरीदारी से घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है।
 
ज्योतिष और पंचांग (8 दिसंबर 2025, सोमवार), चार शुभ योग का बना है संयोग जानें...
 
- दिन: 8 दिसंबर 2025, सोमवार।
- आज की तिथि: पौष माह, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी (शाम 4:03 PM तक)।
- नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (9 दिसंबर रात 2:52 AM) तक।
 
- आज के शुभ योग: आज के दिन ये 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण यह दिन खरीदारी, नए कार्यों की शुरुआत और निवेश के लिए बहुत शुभ माना जाता है:
 
* सर्वार्थ सिद्धि योग: सर्वार्थ सिद्धि यह योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है।
 
* अमृत सिद्धि योग: आज पड़ा अमृत सिद्धि योग यह मान-सम्मान, धन-लाभ और सभी कार्यों में अमृत के समान शुभ फल देने वाला माना जाता है।
 
* रवि योग: यह भी एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग है, जो नकारात्मकता को दूर भगाता है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?
 
मान्यतानुसार कुछ खास तिथियों और समयों में खरीदारी करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, कुछ विशेष शुभ योग होते हैं जो किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए शुभ माने जाते हैं। ये योग धन, सुख और समृद्धि लाने के लिए होते हैं।
 
अगर आप आज इन चार शुभ योगों में 5 शुभ वस्तुएं खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर ध्यान दे सकते हैं:
 
1. चांदी या सोने की कोई वस्तु- जैसे चांदी का सिक्का या स्वर्ण/सोने की अंगूठी। 
 
2. पूजा सामग्री- जैसे तांबा, पीतल के बर्तन जैसे दीपक, कटोरी आदि खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख-शांति का वातावरण बनता है।
 
3. कांच की गिलास या चमचमाती वस्तुएं- घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए।
 
4. वास्तु के अनुसार सजावटी चीजें- जैसे क्रिस्टल, शंख या मोती।
 
5. पौधे या घर में लगाने के लिए हरे-भरे पौधे- जैसे तुलसी का पौधा, क्योंकि यह शांति और सुख लाता है।
 
इन वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 
 
तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आज के दिन शुभ समय और खास योग का ध्यान रखते हुए यह खरीदारी करना आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 मार्च, 2026)Today 15 March 2026 horoscope in Hindi : आज 15 मार्च 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 March Birthday: आपको 15 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 March 2026:ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च, जानें करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रोमांस के बारे में

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च, जानें करियर, परिवार, स्वास्थ्य और रोमांस के बारे मेंHoroscope predictions for the week: ज्योतिष शास्त्र में साप्ताहिक राशिफल को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यह हमें आगामी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। हर राशि पर ग्रहों और नक्षत्रों का अलग-अलग असर पड़ता है, जिससे किसी के जीवन में कुछ शुभ घटनाएं घट सकती हैं...

सूर्य का मीन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

सूर्य का मीन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधानEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्य देव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में गोचर करने लगेंगे। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव। आपकी राशि पर कैसा रहेगा इसका असर चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com