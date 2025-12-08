Budh Gochar: बुध का वृ‍श्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह ने 6 दिसंबर शनिवार को रात्रि 08:52 बजे वृश्चिक राशि में गोचर किया है। यह ग्रह व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, बोलचाल, लेखन, तर्कशक्ति और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को 29 दिसंबर तक रहना होगा संभलकर।

1. मेष राशि: बुध आपके तीसरे/छठे भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में गोचर हो रहे हैं। योजना बनाकर सावधानी से चलें। काम का भारी दबाव रहेगा। औसत प्रगति, सट्टेबाजी से जुड़े व्यापार में लाभ संभव। लापरवाही के कारण उतार-चढ़ाव और धन प्रबंधन ज़रूरी। शब्दों से पार्टनर के विरोध में जाने के कारण संबंधों पर नकारात्मक असर। कमर दर्द से परेशानी।

2. कर्क राशि: बुध आपके तीसरे/बारहवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में गोचर हो रहे हैं। आत्मविश्वास और संतुष्टि की कमी, धैर्य की परीक्षा। नौकरी का दबाव अधिक, चिंता में रहेंगे। लापरवाही से यात्रा के दौरान धन हानि। सट्टेबाजी से जुड़े कारोबार में शानदार प्रदर्शन और मुनाफा। अहंकार के कारण पार्टनर से संबंधों में खुशी प्रभावित। तनाव के कारण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं।

3. वृश्चिक राशि: बुध आपके आठवें/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर पहले भाव (लग्न) में गोचर हो रहे हैं। प्रगति में समस्याएं आ सकती हैं, योजना बनाकर चलें। काम का बोझ बढ़ेगा, सफलता और खुशियों पर असर। खर्चों में बढ़ोतरी, नियंत्रण पर ध्यान दें। कर्मचारियों की कमी या पार्टनर के साथ न मिलने से भारी नुकसान। विश्वास की कमी से पार्टनर के साथ बहस/मतभेद। पैरों में दर्द और अकड़न की समस्या।

4. धनु राशि: बुध आपके सातवें/दसवें भाव के स्वामी होकर बारहवें भाव में गोचर हो रहे हैं। कार्यों में असफलता और समस्याओं का सामना। काम का बोझ बढ़ेगा, प्रयास असफल हो सकते हैं। धन कमाने के प्रयास नाकाम, धन हानि हो सकती है। भारी नुकसान की आशंका, चिंतित रहेंगे। विश्वास की कमी के कारण आपसी तालमेल कम। पैरों में दर्द की समस्या।

5. मीन राशि: बुध आपके चौथे/सातवें भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में गोचर हो रहे हैं। भाग्य का साथ न मिलने की संभावना, सुख-सुविधाओं में कमी, यात्रा में समस्या। सहकर्मियों से गलतफ़हमी, नाम ख़राब हो सकता है। किस्मत का साथ न मिलने से धन कमाने में समस्या। औसत रह सकता है, अप्रत्याशित हानि की संभावना। अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना, इनसे बचें। पिता की सेहत पर धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।