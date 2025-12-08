सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Last Updated : सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (14:29 IST)

Budh Gochar: बुध का वृ‍श्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह ने 6 दिसंबर शनिवार को रात्रि 08:52 बजे वृश्चिक राशि में गोचर किया है।  यह ग्रह व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, बोलचाल, लेखन, तर्कशक्ति और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को 29 दिसंबर तक रहना होगा संभलकर। 
 
1. मेष राशि: बुध आपके तीसरे/छठे भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में गोचर हो रहे हैं। योजना बनाकर सावधानी से चलें। काम का भारी दबाव रहेगा। औसत प्रगति, सट्टेबाजी से जुड़े व्यापार में लाभ संभव। लापरवाही के कारण उतार-चढ़ाव और धन प्रबंधन ज़रूरी। शब्दों से पार्टनर के विरोध में जाने के कारण संबंधों पर नकारात्मक असर। कमर दर्द से परेशानी।
 
2. कर्क राशि: बुध आपके तीसरे/बारहवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में गोचर हो रहे हैं। आत्मविश्वास और संतुष्टि की कमी, धैर्य की परीक्षा। नौकरी का दबाव अधिक, चिंता में रहेंगे। लापरवाही से यात्रा के दौरान धन हानि। सट्टेबाजी से जुड़े कारोबार में शानदार प्रदर्शन और मुनाफा। अहंकार के कारण पार्टनर से संबंधों में खुशी प्रभावित। तनाव के कारण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं।
   
3. वृश्चिक राशि: बुध आपके आठवें/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर पहले भाव (लग्न) में गोचर हो रहे हैं। प्रगति में समस्याएं आ सकती हैं, योजना बनाकर चलें। काम का बोझ बढ़ेगा, सफलता और खुशियों पर असर। खर्चों में बढ़ोतरी, नियंत्रण पर ध्यान दें। कर्मचारियों की कमी या पार्टनर के साथ न मिलने से भारी नुकसान। विश्वास की कमी से पार्टनर के साथ बहस/मतभेद। पैरों में दर्द और अकड़न की समस्या।
 
4. धनु राशि: बुध आपके सातवें/दसवें भाव के स्वामी होकर बारहवें भाव में गोचर हो रहे हैं। कार्यों में असफलता और समस्याओं का सामना। काम का बोझ बढ़ेगा, प्रयास असफल हो सकते हैं। धन कमाने के प्रयास नाकाम, धन हानि हो सकती है। भारी नुकसान की आशंका, चिंतित रहेंगे। विश्वास की कमी के कारण आपसी तालमेल कम। पैरों में दर्द की समस्या।
  
5. मीन राशि: बुध आपके चौथे/सातवें भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में गोचर हो रहे हैं। भाग्य का साथ न मिलने की संभावना, सुख-सुविधाओं में कमी, यात्रा में समस्या। सहकर्मियों से गलतफ़हमी, नाम ख़राब हो सकता है। किस्मत का साथ न मिलने से धन कमाने में समस्या। औसत रह सकता है, अप्रत्याशित हानि की संभावना। अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना, इनसे बचें। पिता की सेहत पर धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।
शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ-

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफल

Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफलMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को मंगल ग्रह ने वृश्‍चिक राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर किया है। चलिए जानते हैं मंगल ग्रह के 12 ही राशियों में क्या रहेंगे शुभाशुभ फल। मंगल ग्रह का धनु राशि में प्रवेश सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। आइए जानते हैं कि यह शक्तिशाली गोचर आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन और निजी रिश्तों में क्या बदलाव लाएगा।

Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सफला एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 15 दिसंबर (सोमवार) को रखा गया था। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक संतुलन और जीवन में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है।

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांति

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांतिWays to Bring Peace in Home: धार्मिक और ज्योतिष शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम और शुभ माना जाता है। इसे सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और आज का दिन ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज चार अत्यंत शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र भी है।

Pushya nakshatra: 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र, जानिए इस दिन कौनसा उपाय करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न

Pushya nakshatra: 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र, जानिए इस दिन कौनसा उपाय करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न8 दिसंबर 2025 सोमवार की सुबह 04 बजर 11 मिनट से अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह 02 बजकर 52 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। यह शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसे धन और समृद्धि की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। या वाहन जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि खरीदना इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है, जिससे वाहन का उपयोग शुभ फल देता है। हालांकि आज जानें खरीदी की बजाए शुभ उपाय।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 08 December 2025 | कैसा रहेगा आज 08 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
