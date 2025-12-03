बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:04 IST)

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी
Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ- 
1. शनि के अशुभ प्रभाव में कमी: शनि की पीड़ा शांत होती है:
हनुमानजी को रुद्रावतार माना जाता है और शनिदेव ने स्वयं हनुमानजी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। स्तोत्र का पाठ करने से शनि का प्रकोप शांत होता है, जिससे साढ़ेसाती और ढैया के दौरान आने वाले मानसिक तनाव, काम में देरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हनुमान स्तोत्र भक्ति और समर्पण को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति नैतिकता और शुद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। इससे शनि के कष्ट कम होते हैं, क्योंकि जातक सकारात्मक मार्ग पर चलने लगता है।
 
2. आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि: 
संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का शीर्षक ही बताता है कि यह सभी प्रकार के संकटों और भय को हरने वाला है। शनि के कारण उत्पन्न होने वाले अज्ञात भय, बेचैनी और असुरक्षा की भावना दूर होती है। यह स्तोत्र हनुमानजी के अपार बल और साहस का वर्णन करता है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति में आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाता है।
 
3. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ: 
इस स्तोत्र में हनुमानजी से रोगों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। माना जाता है कि शनि के कारण होने वाले लंबी बीमारी या स्वास्थ्य कष्टों में कमी आती है। स्तोत्र के पाठ से मन एकाग्र होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो शनि की अवधि में बहुत आवश्यक है।
 
4. कार्यक्षेत्र और जीवन में सफलता: 
शनि की दशा में अक्सर कार्यों में अवरोध या रुकावटें आती हैं। हनुमान स्तोत्र का पाठ करने से ये रुकावटें दूर होती हैं और रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं। हनुमानजी को 'विजयी' माना जाता है। स्तोत्र का जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मुकदमेबाजी या कानूनी मामलों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।
 
पाठ करने का विशेष समय:
शनिवार: शनिदेव का दिन होने के कारण इस दिन पाठ करना विशेष फलदायी होता है।
मंगलवार: हनुमानजी का विशेष दिन होने के कारण इस दिन भी पाठ करना उत्तम है।
सूर्यास्त के बाद: शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शाम के समय इस स्तोत्र का पाठ करना अधिक प्रभावी माना जाता है।
 
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपायVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेला

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, स्नान तिथियां घोषित, जानिए कब से कब तक चलेगा कुंभ मेलाKumbh snan, shahi snan: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्द्धकुंभ मेले के 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही अमृत स्नान होंगे।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Karthigai Deepam: कार्तिगाई दीपम क्या है, यह पर्व क्यों मनाते हैं?

Karthigai Deepam: कार्तिगाई दीपम क्या है, यह पर्व क्यों मनाते हैं?Kartigai Deepam Date: तमिल हिंदुओं द्वारा आज कार्तिगाई दीपम पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिगाई दीपम, एक प्रमुख तमिल हिन्दू त्योहार है, जिसे विशेष रूप से तमिलनाडु और पुदुचेरी में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार दीपों की महिमा, प्रकाश और अंधकार पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 03 December 2025 | कैसा रहेगा आज 03 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

03 December Birthday: आपको 3 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 December Birthday: आपको 3 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
