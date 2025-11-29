शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. With Mercury turning direct, 3 zodiac signs will get relief from financial problems.
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 29 नवंबर 2025 (11:49 IST)

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध मार्गी गोचर 2025
budh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।
 
1. मेष राशि: आपकी कुंडली के नौवें भाव में बुध का मार्गी गोचर होगा। नौवां भाव भाग्य, धर्म और पिता का भाव है। इसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा संबंध है और पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। हालांकि नौकरी में आपको सतर्कता से काम करना होगा तो निश्‍चित ही तरक्की होगी। कारोबारी है तो मुनाफा होगा। 
 
2. वृषभ राशि: बुध ग्रह आपकी कुंडली के सातवें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। सातवा भाव दांपत्य जीवन, साझेदारी का करोबार है। इसके परिणाम स्वरूप आपका रूझान ज्यादा से ज्यादा धन कमाने और कुछ नया करने एवं सीखने की ओर रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को हर तरह से खुश रखने चाहेंगे। नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और इसमें विदेश में नौकरी के अवसर भी शामिल होंगे। व्यापार से भी लाभ होने की संभावना है।
 
3. सिंह राशि: बुध ग्रह आपकी कुंडली के चौथे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। चौथा भाव माता, सुख सुविधा, भूमि और भवन का भाव भी है। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन संपत्ति और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपना पैसा अपने परिजनों पर खर्च करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी प्रगति के मार्ग खुलेंगे और कारोबारी हैं जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम होंगे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपाय

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपायScorpio zodiac sign Vrishchik Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 8वें भाव में, फिर जून से 9वें भाव में और अंत में इस वर्ष 10वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का, 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव और 10वां भाव कर्म का होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: चतुर्थ और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफलDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधान

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधानLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्ति

बुध के मार्गी होने से 3 राशियों को मिलेगी आर्थिक समस्या से मुक्तिbudh margi 2025: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 की रात 10 बजकर 33 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होकर नौकरी, बाजार, शेयर बाजार, मीडिया, बुद्धि, कला, कौशल एवं लेखन से जुड़े क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 3 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्या का समाधान होने वाला है। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 3 राशियां हैं।

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?Gita Jayanti: गीता जयंती 2025 यानी 1 दिसंबर, सोमवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। चूंकि यह व्रत मोक्षदा एकादशी के दिन पड़ता है, इसलिए इस दिन किए गए कार्य दोगुना फल देते हैं। यहां कुछ विशेष कार्य और उपाय दिए गए हैं जिन्हें आपको गीता जयंती पर अवश्य करना चाहिए...

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य

Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्यDecember 2025 Weekly Numerology Horoscope: इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बन सकते है परिवार में सम्मान बढ़ेगा। अहंकार से बचें, तनाव न लें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 नवंबर, 2025)Today 29 November 2025 horoscope in Hindi : आज 29 नवंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

29 November Birthday: आपको 29 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 November Birthday: आपको 29 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी....
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com