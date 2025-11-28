शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (15:26 IST)

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

Venus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।
 
मेष राशि: अष्टम (8)- लोन/पैतृक संपत्ति से लाभ, प्रगति में देरी। कार्यक्षेत्र में अड़चनें, अचानक ट्रांसफर। लापरवाही से बड़ी धन हानि। पारिवारिक विवाद, आँख/दाँत में दर्द, अधिक खर्च।
 
वृषभ राशि: सप्तम (7)- दोस्तों/जीवनसाथी से सावधानी, शुभचिंतकों की सेहत पर खर्च। काम का बोझ/तनाव, योजना से काम करें। खर्चों की योजना बनाएं, बड़े वित्तीय निर्णय से बचें। जीवनसाथी का कम सहयोग, पाचन/आँख दर्द, कम इम्युनिटी।
 
मिथुन राशि: षष्ठ (6)- धन हानि, खर्चों में बढ़ोतरी, लोन लेना पड़ सकता है। काम में बाधाएं, अधिक दबाव। अनचाहे अधिक खर्चे, चिंता। जीवनसाथी से अनचाही चिंताएँ, पीठ दर्द, कम इम्युनिटी।
 
कर्क राशि: पंचम (5)- आध्यात्मिक रुचि, सुख-सुविधाओं में वृद्धि। कार्य में खुशी, शानदार प्रगति। उत्तम धन लाभ, बचत में सफलता। जीवनसाथी से अच्छी छवि, उत्तम स्वास्थ्य, मजबूत इम्युनिटी।
 
सिंह राशि: चतुर्थ (4)-परिवार के साथ आनंद, सुख-सुविधाओं में वृद्धि। नए नौकरी अवसर, प्रगति। अधिक धन लाभ, अच्छी बचत। जीवनसाथी को अनदेखा कर सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य।
 
कन्या राशि: तृतीय (3)- अधिक खर्चे, औसत विकास, यात्रा के अवसर। उच्च प्रगति से वंचित। धन कमाने/बचत करने में पीछे। जीवनसाथी से तालमेल/आकर्षण कम, कमर दर्द, कम इम्युनिटी।
 
तुला राशि: द्वितीय (2)- अधिक खर्चे, अनचाही चिंताएँ, परेशानियाँ। उच्च अधिकारियों से बहस से बचें। खर्चों में बढ़ोतरी, मुश्किल से संभलेंगे। जीवनसाथी से आपसी समझ कम, आँख में जलन, कम इम्युनिटी।
 
वृश्चिक राशि: प्रथम (1)- कड़वाहट, आत्मविश्वास में कमी। अधिक यात्राएँ (अशुभ), सहकर्मियों से समस्याएँ। लाभ के साथ-साथ खर्च, खर्चे संभालना मुश्किल। पार्टनर के प्रति अहंकारी भावनाएँ, जीवनसाथी की सेहत पर खर्च।
 
धनु राशि: द्वादश (12)- अधिक खर्चे, परेशानी, जल्दी निर्णय लेने में असमर्थ। सहकर्मी/अधिकारियों का सहयोग नहीं, मान्यता नहीं। नुकसान की आशंका, गलत योजना। खुश नहीं रह पाएंगे, जीवनसाथी से निराशा, जांघों/पैरों में दर्द।
 
मकर राशि: एकादश (11)- प्रगति से खुशी, उच्च मूल्यों पर चलेंगे। उच्च अधिकारियों का विश्वास, प्रमोशन। अधिक धन लाभ/बचत, इच्छाएँ पूरी होंगी। जीवनसाथी के साथ खुशियाँ साझा, अधिक ऊर्जा/दृढ़ निश्चय, उत्तम स्वास्थ्य।
 
कुंभ राशि: दशम (10)- परिवार पर खर्च, घर के लिए निवेश। काम से खूब लाभ, अधिक इंसेंटिव/लाभ, कभी-कभी अधिक दबाव। अधिक मुनाफा, व्यवसाय में अग्रणी बनेंगे। धन कमाना/बचत करना मुश्किल।
 
मीन राशि: नवम (9)- भाग्य का साथ कम, विकास में अल्पकालिक रुकावट। काम का दबाव, उच्च अधिकारियों से विवाद, काम को पहचान न मिलना। प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, लाभ में कमी। धन संचित/बचत करने में असफल।
 
