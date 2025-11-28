शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. लाल किताब
  4. lal kitab remedies vrishabha rashi upay 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (16:06 IST)

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Remedies for Aries 2026
Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।
 
1. मखाने की खीर: प्रति शुक्रवार को मखाने की खीर बनाएं और उसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें। फटे हुए या गंदे कपड़े बिल्कुल न पहनें। घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखें। 43 दिन तक गुप्तांगों को दही से धोना है।
 
2. हल्दी का तिलक: नियत्य प्रतिदिन माथे पर या कम से कम 96 दिन तक हल्दी का तिलक लगाना है। किसी धार्मिक स्थल पर चने की दाल या धार्मिक पुस्तकें दान करें। कभी झूठ न बोलें और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें।
 
3. पीपल के पेड़ की सेवा: हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की पूजा करके परिक्रमा करें। किसी भी प्रकार से शनि का दान न करें 
 
4. फिटकरी का उपाय: 43 दिन तक रात में फिटकरी का कुल्ला करके सोएं।
 
5. चांदी का चौकौर टूकड़ा: अपनी जेब में या पर्स में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें।
 
6. आंवले की पूजा: कहीं पर भी आंवले का पेड़ लगाएं और उसकी पूजा करें। यह सभी प्रकार के रोग, शत्रु, कर्ज और करियर बाधा को दूर करेगा। यह बुध और बृहस्पति की शुभता के लिए है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपाय

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि 2026 राशिफल: पंचम के शनि और चतुर्थ भाव के शनि से रहें बचकर, करें अचूक उपायScorpio zodiac sign Vrishchik Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 8वें भाव में, फिर जून से 9वें भाव में और अंत में इस वर्ष 10वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का, 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव और 10वां भाव कर्म का होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: चतुर्थ और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफलDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 9: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधान

Lal Kitab Kumbh Rashifal 2026: कुंभ राशि (Aquarius)- बृहस्पति संभाल लेगा शनि और राहु को, लेकिन केतु से रहना होगा सावधानLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 में कुंभ राशि वाले यदि सप्तम भाव के केतु से बचकर रहते हैं तो फिर साल 2026 उनके लिए खुशियों की झोली भरकर लाया है। बृहस्पति वर्ष 2026 में पंचम, छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा। शनि दूसरे भाव में और राहु प्रथम अर्थात लग्न में रहेगा। राहु और केतु के कारण आपको चरित्र से उत्तम बना रहना जरूरी है। वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फलदायी है। जहां बृहस्पति आपको करियर और दांपत्य जीवन में उन्नति देंगे, वहीं राहु और केतु आपसे मानसिक स्पष्टता और आचरण की शुद्धता की मांग करेंगे। शनि आपसे धन और परिवार के मामलों में गंभीरता और मेहनत की अपेक्षा रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

और भी वीडियो देखें

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगाल

शुक्र का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, जानें किसे मिलेगा धन और कौन होगा कंगालVenus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे शुक्र ग्रह का वृश्‍चिक राशि में गोचर हो गया है। शुक्र ग्रह इस वक्त मार्गी अवस्था में हैं। शुक्र ग्रह को धन समृद्धि, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और सुख शांति देने वाला ग्रह माना जाता है। आओ जानते हैं कि शुक्र के मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने से क्या होगा।

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकर

Shani Margi 2025: शनि के मार्गी गोचर से 4 राशियों के लोगों को रहना होगा बचकरShani Margi 2025: शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को सुबह 09:20 बजे 138 दिनों के बाद पुन: मार्गी अवस्था में आ गए हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों को राहत मिलेगी और कई लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा। जिन लोगों का जीवन बेहाल हो जाएगा उनमें से 4 राशियां प्रमुख है। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि तो नहीं है इसमें।

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती पर जानिए पापों से मुक्ति के लिए खास 5 उपाय

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती पर जानिए पापों से मुक्ति के लिए खास 5 उपायGita Jayanti Ke Upay: गीता जयंती हिन्दू धर्म के एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है, जो श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेशों की ओर विशेष रूप से संकेत करता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के महत्व को याद करने और अपने जीवन में उन उपदेशों को अपनाने का होता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 नवंबर, 2025)Today 28 November 2025 horoscope in Hindi : आज 28 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

28 November Birthday: आपको 28 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

28 November Birthday: आपको 28 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!28 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 28 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com