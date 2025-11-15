Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Surya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

सूर्य ग्रह गोचर 2026:

वक्री गति: सूर्य वक्री गति नहीं करता है। यह एक राशि में एक माह तक रहता है।

1. मकर (Makara): 14 जनवरी 2026, बुधवार को 03:13 पीएम बजे प्रवेश करेगा। यह मकर संक्रांति की तिथि है। सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ करेगा।

2. कुम्भ (Kumbha): 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को 04:14 एएम बजे प्रवेश करेगा।

3. मीन (Meena): 15 मार्च 2026, रविवार को 01:08 एएम बजे प्रवेश करेगा। खरमास प्रारंभ होगा।

4. मेष (Mesha): अप्रैल 14, 2026, मंगलवार को 09:38 एएम बजे प्रवेश करेगा। यह मेष संक्रांति की तिथि है। सूर्य पूर्णत: उत्तरायण होगा।

5. वृषभ (Vrishabha): 15 मई 2026, शुक्रवार को 06:28 एएम बजे प्रवेश करेगा।

6. मिथुन (Mithuna): 15 जून 2026, सोमवार को 12:58 पीएम बजे प्रवेश करेगा।

7. कर्क (Karka): 16 जुलाई 2026, बृहस्पतिवार को 11:44 पीएम बजे प्रवेश करेगा। यह कर्क संक्रांति की तिथि है। यहां से सूर्य दक्षिणायन गति करने लगता है।

8. सिंह (Simha): 17 अगस्त 2026, सोमवार को 08:03 एएम बजे प्रवेश करेगा।

9. कन्या (Kanya): सितम्बर 17, 2026, बृहस्पतिवार को 07:58 एएम बजे प्रवेश करेगा। यह कन्या संक्रांति की तिथि है।

10. तुला (Tula): 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को 07:57 पीएम बजे प्रवेश करेगा।

11. वृश्चिक (Vrishchika): 16 नवम्बर 2026, सोमवार को 07:48 पीएम बजे प्रवेश करेगा।

12. धनु (Dhanu): 16 दिसम्बर 2026, बुधवार को 10:29 एएम बजे प्रवेश करेगा। खरमास प्रारंभ होगा।

डिस्क्लेमर: स्थानीय समय के अनुसार गोचर के समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है और पंचांग भेद के अनुसार तिथियों में भी घट-बढ़ रह सकती है।