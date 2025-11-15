शनिवार, 15 नवंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  नवग्रह
  Surya grah gochar Sun transit in 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 15 नवंबर 2025 (16:30 IST)

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

सूर्य गोचर 2026
Surya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।
 
सूर्य ग्रह गोचर 2026:
वक्री गति: सूर्य वक्री गति नहीं करता है। यह एक राशि में एक माह तक रहता है। 
 
1. मकर (Makara): 14 जनवरी 2026, बुधवार को 03:13 पीएम बजे प्रवेश करेगा। यह मकर संक्रांति की तिथि है। सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ करेगा।
 
2. कुम्भ (Kumbha): 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को 04:14 एएम बजे प्रवेश करेगा।
 
3. मीन (Meena): 15 मार्च 2026, रविवार को 01:08 एएम बजे प्रवेश करेगा। खरमास प्रारंभ होगा।
 
4. मेष (Mesha): अप्रैल 14, 2026, मंगलवार को 09:38 एएम बजे प्रवेश करेगा। यह मेष संक्रांति की तिथि है। सूर्य पूर्णत: उत्तरायण होगा।
 
5. वृषभ (Vrishabha): 15 मई 2026, शुक्रवार को 06:28 एएम बजे प्रवेश करेगा।
 
6. मिथुन (Mithuna): 15 जून 2026, सोमवार को 12:58 पीएम बजे प्रवेश करेगा।
 
7. कर्क (Karka): 16 जुलाई 2026, बृहस्पतिवार को 11:44 पीएम बजे प्रवेश करेगा। यह कर्क संक्रांति की तिथि है। यहां से सूर्य दक्षिणायन गति करने लगता है। 
 
8. सिंह (Simha): 17 अगस्त 2026, सोमवार को 08:03 एएम बजे प्रवेश करेगा।
 
9. कन्या (Kanya): सितम्बर 17, 2026, बृहस्पतिवार को 07:58 एएम बजे प्रवेश करेगा। यह कन्या संक्रांति की तिथि है।
 
10. तुला (Tula): 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को 07:57 पीएम बजे प्रवेश करेगा।
 
11. वृश्चिक (Vrishchika): 16 नवम्बर 2026, सोमवार को 07:48 पीएम बजे प्रवेश करेगा।
 
12. धनु (Dhanu): 16 दिसम्बर 2026, बुधवार को 10:29 एएम बजे प्रवेश करेगा। खरमास प्रारंभ होगा। 
 
डिस्क्लेमर: स्थानीय समय के अनुसार गोचर के समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है और पंचांग भेद के अनुसार तिथियों में भी घट-बढ़ रह सकती है।
बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपायRemedies for Margashirsha Shukla Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म का वह पावन और अत्यंत शुभकारी पर्व है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य और आदर्श विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

Vrishchik Sankranti 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 15 चीजों में से करें कोई भी दान, जीवन में होगा सकारात्मक परिवर्तन

Vrishchik Sankranti 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 15 चीजों में से करें कोई भी दान, जीवन में होगा सकारात्मक परिवर्तनVrishchik Sankranti Daan: वृश्चिक संक्रांति का दिन दान-पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। वृश्चिक संक्रांति हिन्दू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो इस बार 16 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। आइए यहां जानते हैं इस दिन दान देने योग्य चीजों के बारे में

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धिUtpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जो धन, सुख, और समृद्धि की कामना करते हैं। उन व्यक्तियों को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
