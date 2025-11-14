मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 15 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today 15 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में स्थिरता और मधुरता आएगी। 
धन: निवेश के मामलों में भाग्य आपका साथ देगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। 
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: कारोबार में पेशेवरता बनाए रखनी होगी। धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ें।
लव: संबंधों में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है। 
धन: सोच-समझकर निवेश करें और खर्चों को नियंत्रित करें।
स्वास्थ्य: दिन के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिल सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या कमल अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: अटकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी। व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।
लव: रिश्तों में खुले संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: लेनदेन में आपका भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक मामलों में सक्रियता रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 
लव: निजी संबंधों का सम्मान करें। परिवार में परस्पर भरोसा बढ़ेगा। 
धन: खर्च को नियंत्रित करना आज महत्वपूर्ण है। 
स्वास्थ्य: भावनात्मक समझ से मन की शक्ति में बदलने में मदद मिलेगी। 
उपाय: शिव परिवार की पूजा करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: लाभ के अवसर रहेंगे। सूझबूझ और सक्रियता से सबको प्रभावित करेंगे।
लव: प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे। 
धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे। 
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। 
उपाय: उगते सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: अपनी योग्यता के बल पर नई राह बनाएंगे। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, संवाद बनाए रखें।
धन: मेहनती और व्यावहारिक प्रयासों का फल मिलेगा। लंबित पैसा प्राप्त होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा। लापरवाही से बचें और संतुलित आहार लें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें या हरी मूंग का दान करें।ALSO READ: Vakri brihaspati ka fal: बृहस्पति ने चली वक्री चाल, जानें कैसा होगा 12 राशियों का हाल
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। 
धन: वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: आप साहसी और ऊर्जावान बने रहेंगे। 
लव: पार्टनर के प्रति जुनून बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय तनाव के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 
स्वास्थ्य: आत्म-मंथन से तनाव कम होगा।
उपाय: मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: महत्वपूर्ण कार्यों में कागजी कार्रवाई या पेपरवर्क पर विशेष ध्यान दें।
लव: अपने निजी मामलों में सुधार होगा। सहयोग की भावना बढ़ेगी।
धन: लंबित पैसा प्राप्त होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: लापरवाही से बचें।
उपाय: शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: नए और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।
लव: मित्रों के साथ हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे। 
धन: बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: कार्य विस्तार पर जोर रहेगा। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। 
लव: भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। निजी मामलों में सुधार होगा।
धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। 
स्वास्थ्य: खानपान में सुधार से स्वास्थ्य बेहतर होगा।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।ALSO READ: Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण समय
