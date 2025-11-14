शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. Utpanna Ekadashi Date n Muhurat 2025,
Written By WD Feature Desk

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण समय

Utpanna Ekadashi 2025
2025 mein utpanna ekadashi kab ki hai: उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों का आरंभ बिंदु माना जाता है। जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन व्रत आरंभ करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह तिथि समस्त पापों का नाश, हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य, सुख-समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति देने वाली मानी जाती है। वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी शनिवार, 15 नवंबर 2025 को मनाई जा रही है।ALSO READ: Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि
 
मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की 'उत्पन्ना एकादशी' की कथा का संबंध स्वयं एकादशी देवी के प्राकट्य से है। इस दिन यह व्रत सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना कहा गया। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे अंदर की शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूपों के साथ ध्यान, पूजा, और उपवास करने का विशेष महत्व है।
 
उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय:
उदया तिथि के अनुसार, इस बार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार को मनाई जाएगी और पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा।ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ- 15 नवंबर 2025 को देर रात 12 बजकर 49 मिनट से।
एकादशी तिथि का समापन- 16 नवंबर 2025 को देर रात 02 बजकर 37 मिनट पर होगा।
 
उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण समय/ व्रत तोड़ने का समय- 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:10 बजे से 03:18 बजे तक।
पारण तिथि पर हरि वासर समाप्त होने का समय- सुबह 09:09 पर।
 
शुभ समय: 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 ए एम से 05:51 ए एम, 
प्रातः सन्ध्या- 05:24 ए एम से 06:44 ए एम, 
अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:27 पी एम,
विजय मुहूर्त- 01:53 पी एम से 02:36 पी एम, 
गोधूलि मुहूर्त- 05:27 पी एम से 05:54 पी एम, 
सायाह्न सन्ध्या- 05:27 पी एम से 06:47 पी एम, 
अमृत काल- 03:42 पी एम से 05:27 पी एम,
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 16 नवंबर को 12:33 ए एम तक। 
 
2. पूजन की विधि: 
 
उत्पन्ना एकादशी का व्रत और पूजन करने की विधि इस प्रकार है:
 
व्रत की तैयारी (एक दिन पूर्व: दशमी को): 
सात्विक भोजन: दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और शाम को दातुन करके मुंह साफ कर लें।
 
ब्रह्मचर्य: दशमी की रात से लेकर द्वादशी की सुबह तक ब्रह्मचर्य का पालन करें।
 
एकादशी के दिन: 
पवित्र स्नान: सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
 
संकल्प: स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें।
 
पूजन की स्थापना: पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही, एकादशी देवी का ध्यान करें।
 
पंचामृत और भोग: भगवान को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। 
 
इसके बाद पीले फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित करें।
 
तुलसी दल: एकादशी पर तुलसी दल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी को एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
 
कथा वाचन: 'उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा' का पाठ करें या सुनें। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते रहें।
 
जागरण: रात के समय भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करें और सोने से बचें।
 
पारण विधि: द्वादशी के दिन पुन: भगवान विष्णु की पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों या गरीब लोगों को भोजन कराएं और दान-दक्षिणा दें।
 
व्रत खोलना: दान-पुण्य के बाद व्रत खोलें। व्रत खोलते समय सबसे पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत पारण किए बिना अधूरा माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्यों कहते हैं कालाष्टमी?

कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्यों कहते हैं कालाष्टमी?Krishna Paksha Kalashtami: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक आने वाले दिनों को शुक्ल पक्ष कहा गया है। इस दौरान कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि कालभैरव को समर्पित तिथि है। आइए जानते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बारे में...

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 नवंबर, 2025)Today 14 November 2025 horoscope in Hindi : आज 14 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 November Birthday: आपको 14 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 November Birthday: आपको 14 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय14 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धिUtpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जो धन, सुख, और समृद्धि की कामना करते हैं। उन व्यक्तियों को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com