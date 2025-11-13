गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि

Utpanna Ekadashi 2025
Ekadashi Remedies 2025: मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों की जननी माना जाता है। अत: अगहन एकादशी पर इस दिन किए गए उपाय अत्यंत चमत्कारी फल देते हैं। इसे विशेष रूप से विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के रूप में रखा जाता है। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और उपायों से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, और समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यहां उत्पन्ना एकादशी के कुछ चमत्कारी और अचूक उपाय दिए गए हैं:ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। पढ़ें धन, सुख और समृद्धि के लिए चमत्कारी उपाय...
 
1. आर्थिक तंगी से मुक्ति देगा, तुलसी मंजरी का विशेष उपाय: 
 
उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का विशेष पूजन किया जाता है।
एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी (तुलसी का बीज वाला हिस्सा) को तोड़कर रखें।
इन मंजरियों को एक पीले कपड़े में बाँधकर एक छोटी पोटली बना लें।
इस पोटली को अपनी तिजोरी, पर्स या धन रखने के स्थान पर रखें।
मान्यता है कि इससे धन का आगमन बना रहता है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं।
आप तुलसी की मंजरी की पोटली बनाकर मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है।
 
2. दरिद्रता दूर करने के लिए दीपदान: 
 
उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक हल्दी या केसर डालकर जलाएं।
दीपक जलाते समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
भगवान विष्णु को पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग अर्पित करें।
माना जाता है कि यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है और घर में धन की वृद्धि करता है।
 
3. गृह क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति:
 
अगर घर में लंबे समय से लड़ाई-झगड़े या क्लेश चल रहा हो, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के पूजा स्थान पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें।
इस शंख की नियमित पूजा करें। इससे घर से गृह क्लेश दूर होकर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है।ALSO READ: Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय
 
4. धन लाभ हेतु केसर और दूध से अभिषेक: 
 
उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिले हुए गाय के दूध से करें।
अभिषेक करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
इससे श्री हरि नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं।
 
5. कर्ज से मुक्ति और सुख-शांति के लिए:
 
अगर आप कर्ज तले दबे हैं या पैसे की तंगी से परेशान हैं, तो एकादशी के दिन 1008 बार 'ॐ विष्णवे नमः' मंत्र का जाप करें।
इसके अतिरिक्त, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्रीमद्भगवद्गीता के 12वें अध्याय/ भक्ति योग का पाठ करें। यह उपाय पापों की निवृत्ति करता है और सुख-शांति लाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धि

Utpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत के 5 चमत्कारी उपाय, मिलेगा धन, सुख और समृद्धिUtpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जो धन, सुख, और समृद्धि की कामना करते हैं। उन व्यक्तियों को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वUtpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अनुशासन, आत्म-संयम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यहां जानें मुहूर्त और महत्व के बारे में...

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 नवंबर, 2025)Today 13 November 2025 horoscope in Hindi : 13 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
