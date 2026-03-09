सोमवार, 9 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 10 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने का तरीका, महत्व और 3 फायदे
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। 10 मार्च 2026, मंगलवार के लिए आज का दिन बेहद खास है आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज के दिन माता शीतला की पूजा की जाती आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि आज शीतला सप्तमी (बसौड़ा) का पर्व मनाया जाएगा। आज भानु सप्तमी भी मनाई जा रही है।ALSO READ: हिंदू नववर्ष 2083 के कौन है वर्ष का राजा और मंत्री, किन राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव
 
आज का पंचांग: 10 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शीतला सप्तमी
 

पंचांग विवरण

दिनांक: 10 मार्च 2026
 
वार: मंगलवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अनुराधा (रात 02:15 AM, 11 मार्च तक, उसके बाद ज्येष्ठा)
 
योग: व्याघात (दोपहर 05:15 तक, उसके बाद हर्षण)
 
करण: बालव (सुबह 09:05 तक), फिर कौलव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
अमृत काल: शाम 07:10 से रात 08:45 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 से 05:49 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 09:35 से 11:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएंHoli Messages 2026: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है। इस खास अवसर पर इन शुभकामनाओं को आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं ताकि उनका होली का त्योहार और भी खास बन जाए। तो देर किस बात की यहां पढ़ें और अपने खास को भेजें ये होली-धुलेंड़ी के शुभकामना मैसेजेस...

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"

और भी वीडियो देखें

10 March Birthday: आपको 10 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 March Birthday: आपको 10 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय10 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और...

10 को शीतला सप्तमी 11 को शीतला अष्टमी रहेगी, जानिए कब क्या करें

10 को शीतला सप्तमी 11 को शीतला अष्टमी रहेगी, जानिए कब क्या करेंSheetala Mata Festival India 2026:शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, जिसे बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य शीतला माता की पूजा करना और उनसे घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना है। इस दिन विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य, और वातावरण की शांति का ध्यान रखा जाता है। इस दिन रोगों से बचाव के लिए शीतला माता का आशीर्वाद लिया जाता है।

सूर्य का मीन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

सूर्य का मीन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधानEffect of Sun in Pisces:15 मार्च 2026 को सूर्य देव शनि की कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव की मीन राशि में गोचर करने लगेंगे। इस गोचर को ही मीन संक्रांति कहते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव। आपकी राशि पर कैसा रहेगा इसका असर चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल।

कुंभ में सूर्य और मंगल की युति से बना आदित्य मंगल राजयोग, 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ

कुंभ में सूर्य और मंगल की युति से बना आदित्य मंगल राजयोग, 3 राशियों को होगा बड़ा लाभSurya mangal yuti fal: कुंभ राशि में सूर्य और मंगल की युति से आदित्य मंगल राजयोग बना है। इस योग से व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी बनता है। यह युति करियर में सफलता, पद-प्रतिष्ठा और प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने के लिए शुभ मानी जाती है। यह योग सूर्य के मीन राशि में जाने तक बना रहेगा जब तक 3 राशियों को इसे अपार लाभ मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com