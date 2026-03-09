Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 10 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज का पंचांग: 10 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शीतला सप्तमी

पंचांग विवरण

दिनांक: 10 मार्च 2026

वार: मंगलवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: अनुराधा (रात 02:15 AM, 11 मार्च तक, उसके बाद ज्येष्ठा)

योग: व्याघात (दोपहर 05:15 तक, उसके बाद हर्षण)

करण: बालव (सुबह 09:05 तक), फिर कौलव

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक (किसी भी कार्य के लिए श्रेष्ठ)

अमृत काल: शाम 07:10 से रात 08:45 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 से 05:49 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 09:35 से 11:05 तक

गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक