गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (10:29 IST)

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025
Margashirsha Month Remedies: हिंदू पंचांग का नौवां महीना, मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अत: मार्गशीर्ष माह का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस महीने में धार्मिक कर्म और उपवास से न केवल व्यक्ति का संसारिक जीवन बेहतर होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में भी गति मिलती है। ध्यान, योग, साधना, दान, और पवित्र कर्मों के माध्यम से इस माह को और अधिक पुण्य और साधना से परिपूर्ण किया जा सकता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
1. सत्संग और भक्ति में वृद्धि:
इस माह में सत्संग में भाग लेने से आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही, भगवान के नाम का जप करना और श्रीमद्भगवद्गीता या रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने से आत्मा के सांसारिक बंधन टूटते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति होकर मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मदद मिलती है।
 
2. रुद्राक्ष और तुलसी के पौधे का उपयोग:
रुद्राक्ष की माला से महादेव का जाप और तुलसी के पौधे की पूजा से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति की राह आसान होती है। तुलसी का पौधा घर में रखने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह आध्यात्मिकता में मन लगाने तथा वैकुंठ प्राप्ति की दिशा में सहायक होता है।
 
3. पुण्य कार्यों का महत्व:
इस माह दान पुण्य और गोपनीय कार्य, जैसे निर्धनों को भोजन देना, पुराने कपड़े या वस्त्र दान करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेषकर मार्गशीर्ष माह में किए गए दान और अर्चना से आपके पापों का नाश होता है और आपके कर्मों का वजन हल्का होता है, जिससे आत्मा के मुक्ति के रास्ते खुलते हैं।
 
4. प्राणायाम और ध्यान:
मार्गशीर्ष माह में ध्यान और प्राणायाम करना आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की दिशा में अहम कदम है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम और साक्षात्कारी ध्यान आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं।
 
5. सच्चे आचार्य से मार्गदर्शन:
किसी सच्चे आचार्य से आध्यात्मिक शिक्षा और मोक्ष का मार्ग जानना भी इस माह का प्रमुख उपाय है। एक संत-महापुरुष के मार्गदर्शन में जीवन के सत्पथ पर चलने से आत्मा के बंधन टूटते हैं और मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं।
 
6. गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा:
गंगा स्नान और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से मार्गशीर्ष माह में पुण्य की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। साथ ही, तीर्थ यात्रा पर जाना और वहां पर पद यात्रा करना भी मोक्ष दिलाने में सहायक होता है।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी
Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय

Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष माह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस माह में किए गए धार्मिक कर्म और पूजा-अर्चना व्यक्ति के कर्मों का बंधन काटते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 नवंबर, 2025)Today 13 November 2025 horoscope in Hindi : 13 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 13 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 नवंबर, 2025 का विशेष...

Vrishchika Sankranti Remedies: करियर और सौभाग्य के लिए वृश्चिक संक्रांति के 8 श्रेष्ठ उपाय

Vrishchika Sankranti Remedies: करियर और सौभाग्य के लिए वृश्चिक संक्रांति के 8 श्रेष्ठ उपायVrishchika Sankranti Ke Upay: सूर्य देव के वृश्चिक राशि में प्रवेश को वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के बाद जीवन में नए बदलाव और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
