गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

2025 Margashirsha Festivals Hindu Calendar List
Margshrish/ Aghan Maas 2025: इस बार दिनांक 6 नवंबर 2025, दिन गुरुवार से अगहन का महीना आरंभ हो गया है और मार्गशीर्ष/अगहन माह की शुरुआत से ही व्रत और त्योहारों की एक पवित्र श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसमें उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी और मोक्षदा एकादशी जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं। इस पूरे माह में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं यहां मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले त्योहारों की संपूर्ण लिस्ट...ALSO READ: Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
 
मार्गशीर्ष माह में आने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची:
 
6 नवंबर: कार्तिक व्रत का पारणा, भेडाघाट मेला, जबलपुर।
 
8 नवंबर: संकष्टी चतुर्थी (चंद्रो.रा.7.32 पर)।
 
10 नवंबर: जैन दीक्षा दिवस।
 
12 नवंबर: प्रदोषव्यापिनी काल भैरवाष्टमी, काल भैरव जयंती।
 
14 नवंबर: भ. महावीर दीक्षा कल्याणक दिवस, बाल दिवस, नेहरू जयंती, विश्व मधुमेह दिवस।
 
15 नवंबर: उत्पन्ना एकादशी, बिरसा मुंडा जयंती।
 
16 नवंबर: सूर्य वृश्चिक संक्रांति। 
 
17 नवंबर: सौर मार्गशीर्ष प्रारंभ, सोम प्रदोष व्रत, संत तुकड़ोजी महाराज जयंती।
 
19 नवंबर: श्राद्ध अमावस्या, इंदिरा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई जयंती। 
 
22 नवंबर: दुर्गादास राठौर दिवस, जमादि उस्सानी मास प्रारंभ, वीरांगना झलकारी बाई जयंती।
 
23 नवंबर: सत्य सांईं जयंती।
 
24 नवंबर: विनायकी चतुर्थी, गुरु तेग बहादुर दिवस।
 
25 नवंबर: नाग दिवाली, विवाह पंचमी., श्रीराम विवाहोत्सव।
 
26 नवंबर: स्कंध, चम्पा षष्ठी व्रत। 
 
27 नवंबर: नंदा सप्तमी, संत तारण तरण जयंती।
 
28 नवंबर: ज्योतिराव फुले पुण्यतिथि।
 
29 नवंबर: महानंदा नवमी व्रत। 
 
1 दिसंबर: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, जैन पर्व मौन ग्यारस, एड्स जागरूकता दिवस।
 
2 दिसंबर: अनंग त्रयोदशी पर्व, भौम प्रदोष व्रत।
 
3 दिसंबर: दादा धूनीवाले निर्वाण दिवस, विश्‍व दिव्यांग दिवस, राजेंद्र प्रसाद जयंती, भोपाल गैस त्रासदी दिवस।
 
4 दिसंबर: भगवान दत्तात्रेय जयंती, स्नान दान व्रत पूर्णिमा, ब्रह्मानंद लोधी जयंती, टंट्या भील बलिदान दिवस, नौसेना दिवस। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर लिया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वUtpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अनुशासन, आत्म-संयम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यहां जानें मुहूर्त और महत्व के बारे में...

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)Today 06 November horoscope in Hindi 2025 : 06 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय06 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त
