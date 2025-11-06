Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margshrish/ Aghan Maas 2025:
इस बार दिनांक 6 नवंबर 2025, दिन गुरुवार से अगहन का महीना आरंभ हो गया है और मार्गशीर्ष/अगहन माह की शुरुआत से ही व्रत और त्योहारों की एक पवित्र श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसमें उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी और मोक्षदा एकादशी जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं। इस पूरे माह में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं यहां मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले त्योहारों की संपूर्ण लिस्ट...
मार्गशीर्ष माह में आने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची:
6 नवंबर: कार्तिक व्रत का पारणा, भेडाघाट मेला, जबलपुर।
8 नवंबर: संकष्टी चतुर्थी (चंद्रो.रा.7.32 पर)।
10 नवंबर: जैन दीक्षा दिवस।
12 नवंबर: प्रदोषव्यापिनी काल भैरवाष्टमी, काल भैरव जयंती।
14 नवंबर: भ. महावीर दीक्षा कल्याणक दिवस, बाल दिवस, नेहरू जयंती, विश्व मधुमेह दिवस।
15 नवंबर: उत्पन्ना एकादशी, बिरसा मुंडा जयंती।
16 नवंबर: सूर्य वृश्चिक संक्रांति।
17 नवंबर: सौर मार्गशीर्ष प्रारंभ, सोम प्रदोष व्रत, संत तुकड़ोजी महाराज जयंती।
19 नवंबर: श्राद्ध अमावस्या, इंदिरा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई जयंती।
22 नवंबर: दुर्गादास राठौर दिवस, जमादि उस्सानी मास प्रारंभ, वीरांगना झलकारी बाई जयंती।
23 नवंबर: सत्य सांईं जयंती।
24 नवंबर: विनायकी चतुर्थी, गुरु तेग बहादुर दिवस।
25 नवंबर: नाग दिवाली, विवाह पंचमी., श्रीराम विवाहोत्सव।
26 नवंबर: स्कंध, चम्पा षष्ठी व्रत।
27 नवंबर: नंदा सप्तमी, संत तारण तरण जयंती।
28 नवंबर: ज्योतिराव फुले पुण्यतिथि।
29 नवंबर: महानंदा नवमी व्रत।
1 दिसंबर: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, जैन पर्व मौन ग्यारस, एड्स जागरूकता दिवस।
2 दिसंबर: अनंग त्रयोदशी पर्व, भौम प्रदोष व्रत।
3 दिसंबर: दादा धूनीवाले निर्वाण दिवस, विश्व दिव्यांग दिवस, राजेंद्र प्रसाद जयंती, भोपाल गैस त्रासदी दिवस।
4 दिसंबर: भगवान दत्तात्रेय जयंती, स्नान दान व्रत पूर्णिमा, ब्रह्मानंद लोधी जयंती, टंट्या भील बलिदान दिवस, नौसेना दिवस।
