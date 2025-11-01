शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Donations on Kartik Purnima for Prosperity
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 1 नवंबर 2025 (16:49 IST)

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

Kartik Purnima How to Donate According to Zodiac Sign
Kartik Purnima rashiyon par aadharit daan: कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रत्येक राशि के लिए विशिष्ट दान की परंपरा है, जो उस व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से शुभ फल देने वाली होती है। यदि आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह और उससे संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो यह कई गुना अधिक फल देता है और आपके जीवन में सुख-समृद्धि लाता है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि और स्वामी ग्रह के अनुसार किए जाने वाले शुभ दान की सूची दी गई है...ALSO READ: Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
 
जानें कार्तिक पूर्णिमा पर राशिनुसार शुभ दान: 
 
मेष राशि (Aries)
स्वामी ग्रह- मंगल (Mars): गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद, लाल फल।
- ऊर्जा, साहस, संपत्ति और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
 
वृषभ राशि (Taurus): 
शुक्र (Venus): - ऊनी वस्त्र (कंबल), सफेद मिठाई, चावल, घी, दही, सफेद तिल।
- भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है और दांपत्य जीवन मधुर होता है।
 
मिथुन राशि (Gemini): 
बुध (Mercury)- हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला, हरे वस्त्र, कलम (स्टेशनरी)।
- बुद्धि, व्यापार, करियर में सफलता और वाणी दोष से मुक्ति मिलती है।
 
कर्क राशि (Cancer): 
चंद्र (Moon)- दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री, जल का दान।
- मानसिक शांति, स्वास्थ्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
 
सिंह राशि (Leo): 
सूर्य (Sun)- गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल, माणिक्य (यदि सामर्थ्य हो)।
- मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है।
 
कन्या राशि (Virgo): 
बुध (Mercury)- हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, घी।
- स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान की प्राप्ति और नौकरी में उन्नति होती है।
 
तुला राशि (Libra): 
शुक्र (Venus)- सफेद वस्त्र (वस्त्रदान), इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल, घी।
- धन, वैभव, ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन में संतुलन आता है।ALSO READ: Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 
वृश्चिक राशि (Scorpio):
मंगल (Mars)- गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल फल, निर्धन को धन का दान।
- संकटों से रक्षा, रुके हुए काम पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।
 
धनु राशि (Sagittarius): 
बृहस्पति (Jupiter)- चना दाल, केला, पीला वस्त्र, केसर, हल्दी, मक्का।
- ज्ञान, धर्म, भाग्य का साथ और संतान पक्ष की उन्नति होती है।
 
मकर राशि (Capricorn): 
शनि (Saturn)- काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द दाल, कम्बल (ऊनी वस्त्र)।
- शनि दोष कम होता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं।
 
कुंभ राशि (Aquarius): 
शनि (Saturn)- काला कंबल, तिल, उड़द दाल, जूते-चप्पल, धन का दान।
- करियर में लाभकारी परिवर्तन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
 
मीन राशि (Pisces): 
बृहस्पति (Jupiter)- चने की दाल, पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी, खाने-पीने की वस्तुएं।
- धन हानि से बचाव, तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
 
दान करते समय ध्यान रखने योग्य विशेष बातें: 
 
* संकल्प अवश्य लें: दान करने से पहले जल हाथ में लेकर अपनी राशि और गोत्र का नाम लेकर संकल्प लें।
 
* पात्र व्यक्ति: दान हमेशा किसी जरूरतमंद, गरीब या सच्चे ब्राह्मण को ही करना चाहिए।
 
* गुप्त दान: दान करते समय दिखावा न करें। गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
 
* गौ दान और अन्न दान: सामान्य तौर पर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ दान/गाय का दान या अन्न दान/अनाज का दान करना सभी राशियों के लिए अत्यधिक शुभ फलदायी माना गया है।ALSO READ: Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?Guru Nanak Dev Ji: गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जयंती, यह एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है। गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता, भाईचारे और सेवा की महत्ता को प्रमुखता से रखा, जो आज भी सिख समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएं

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएंTulsi Vivah puja ka chowk kaise banate hain: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर शाम को विष्णु पूजा के बाद तुलसी और शालिग्राम विवाह किया जाता है। इसके लिए चौकी बनाई जाती है। यह चौकी तुलसी माता के गमले के ठीक सामने या दाईं ओर स्थापित की जाती है, ताकि तुलसी विवाह की रस्में पूरी की जा सकें। इस चौकी का उपयोग शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिह्न भी बनाए जाते हैं, जो ढककर रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर चौकी तैयार करने की विधि इस प्रकार है।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने के पीछे दो मुख्य और गहरे कारण हैं, जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व से जुड़े हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुसली का शालिग्रामजी से विवाह करने की परंपरा है।

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्वDev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियां

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियांVishnu Panchak Vrat: 'कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन 'भीष्म पंचक' के नाम से जाने जाते हैं। यह पवित्र अवधि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं और माना जाता है कि इन पांच दिनों में व्रत, पूजा और दान करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)

मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 नवंबर, 2025)Today 01 November horoscope in Hindi 2025 :कैसा रहेगा आज 01 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी। Today Rashifal 01 November 2025

01 November Birthday: आपको 1 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 November Birthday: आपको 1 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय01 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com