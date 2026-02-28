शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
01 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कब तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी? इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सबकी नींद, जानें वो 3 बड़ी बातें
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है।
 
आज का पंचांग (1 मार्च 2026)
तिथि- त्रयोदशी
 
वार: रविवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: त्रयोदशी
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पुष्य (शाम 05:45 तक, उसके बाद अश्लेषा)
 
योग: सौभाग्य (रात 12:15 तक, उसके बाद शोभन)
 
करण: गर (सुबह 06:30 तक), फिर वणिज (शाम 07:10 तक)
 
विशेष संयोग: आज रवि पुष्य योग (शाम 05:45 तक) बन रहा है, जिसे खरीदारी और तंत्र-मंत्र साधना के लिए महामुहूर्त माना जाता है।
 
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
 
अमृत काल: सुबह 10:15 से 11:55 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:08 से 05:58 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:20 तक
 
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: शाम 04:55 से 06:32 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक
 
