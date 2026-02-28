Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है।
आज का पंचांग (1 मार्च 2026)
तिथि- त्रयोदशी
वार: रविवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: पुष्य (शाम 05:45 तक, उसके बाद अश्लेषा)
योग: सौभाग्य (रात 12:15 तक, उसके बाद शोभन)
करण: गर (सुबह 06:30 तक), फिर वणिज (शाम 07:10 तक)
विशेष संयोग: आज रवि पुष्य योग (शाम 05:45 तक) बन रहा है, जिसे खरीदारी और तंत्र-मंत्र साधना के लिए महामुहूर्त माना जाता है।
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
अमृत काल: सुबह 10:15 से 11:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:08 से 05:58 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:20 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: शाम 04:55 से 06:32 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक