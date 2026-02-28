Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 01 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 01 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक मीटिंग्स सफल रहेंगी।

लव: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा।

धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है।

लव: सिंगल लोग किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का सेवन करें।

उपाय: किसी मंदिर में कपूर जलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग में अधिक पैसा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कला से संबंधित पुराने प्रोजेक्ट्स सफल होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: पड़ोसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर टीम का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह महसूस होगा।

धन: धन को लेकर महीने के अंत में परेशानी हो सकती है।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

उपाय: तांबे के लोटे से जल दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।

लव: छोटी-छोटी बातों को तूल न दें।

धन: आर्थिक निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी।

लव: प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे।

धन: लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च होगा।

स्वास्थ्य: फिटनेस के प्रति जागरूक रहेंगे।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

लव: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: रुके हुए धन की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य: दांतों या गले में समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आज घर का बना सादा भोजन करें।

उपाय: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आपको अपने कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे।

धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज पेट खराब रह सकता है।

उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर नेटवर्किंग से लाभ होगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: शेयर बाजार या लॉटरी में लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: मोबाइल/लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट कहें।

धन: अटके हुए काम पूरे होने से धन की आवक बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचने के लिए काढ़ा लें।