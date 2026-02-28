Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 मार्च, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 01 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: रविवार होने के बावजूद व्यापारिक मीटिंग्स सफल रहेंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है।
लव: सिंगल लोग किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का सेवन करें।
उपाय: किसी मंदिर में कपूर जलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।
धन: ऑनलाइन शॉपिंग में अधिक पैसा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कला से संबंधित पुराने प्रोजेक्ट्स सफल होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: पड़ोसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर टीम का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह महसूस होगा।
धन: धन को लेकर महीने के अंत में परेशानी हो सकती है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
उपाय: तांबे के लोटे से जल दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।
लव: छोटी-छोटी बातों को तूल न दें।
धन: आर्थिक निवेश के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी।
लव: प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे।
धन: लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च होगा।
स्वास्थ्य: फिटनेस के प्रति जागरूक रहेंगे।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
लव: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
धन: रुके हुए धन की प्राप्ति होगी।
स्वास्थ्य: दांतों या गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आज घर का बना सादा भोजन करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आपको अपने कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद खत्म होंगे।
धन: अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब रह सकता है।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर नेटवर्किंग से लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: शेयर बाजार या लॉटरी में लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मोबाइल/लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो अवसर मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट कहें।
धन: अटके हुए काम पूरे होने से धन की आवक बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचने के लिए काढ़ा लें।