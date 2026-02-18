19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 19 फरवरी
दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं।पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।
परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
सोनू वालिया (Sonu Walia): फ़िल्म अभिनेत्री।
माधव सदाशिव गोलवलकर (Madhav Sadashiv Golwalkar): RSS के द्वितीय सरसंघचालक तथा विचारक थे।
गोकुलभाई भट्ट (Gokulbhai Bhatt): राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाज सेवक।
शिवाजी प्रथम/ छत्रपति शिवाजीराजे भोसले (Shivaji I/Chhatrapati Shivajiraje Bhosale): एक भारतीय शासक और भोंसले मराठा वंश के सदस्य।