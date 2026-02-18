बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. gudi-padwa 2026-dharma-yoddha-yoga-global-change-effects-rudra-samvatsar
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (12:40 IST)

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

चित्र में गुरु और मंगल
Dharmik Yoddha Yog: ज्योतिष में मंगल और गुरु के 180 डिग्री के प्रतियुति संबंध से 'धार्मिक योद्धा योग' बनता है, जो साहस, संपत्ति और करियर में वृद्धि प्रदान करता है। यह योग मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हालांकि हम इस तरह से बनने वाले योग की नहीं बल्कि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाले रौद्र संवत्सर में गुरु के राज और मंगल के मंत्र होने के चलते बन रहे इस योग की बात कर रहे हैं।
 

1. धर्म योद्धा योग: स्वरूप और शक्ति

धर्म की रक्षा: इस योग का अर्थ है 'धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित शक्ति'। राजा गुरु ज्ञान, नैतिकता और न्याय का प्रतीक हैं, जबकि मंत्री मंगल साहस, सैन्य शक्ति और क्रियान्वयन का।
वैचारिक स्पष्टता: समाज में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग अपने सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की ओर वापस लौटेंगे।
न्याय व्यवस्था: कानून और व्यवस्था में कड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। गुरु की दूरदर्शिता और मंगल की कठोरता मिलकर अपराधियों पर लगाम कसने का काम करेगी।
 

2. भारत पर प्रभाव: शक्ति और संप्रभुता

भारत के संदर्भ में यह वर्ष काफी निर्णायक साबित हो सकता है:
सैन्य सशक्तिकरण: मंगल के प्रभाव से रक्षा क्षेत्र (Defense) में भारत की शक्ति बढ़ेगी। आधुनिक हथियारों और तकनीक का समावेश होगा।
वैश्विक प्रतिष्ठा: राजा गुरु होने के कारण भारत 'विश्व गुरु' की भूमिका में अधिक मुखर होगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत के सुझावों को दुनिया गंभीरता से लेगी।
आंतरिक सुधार: शिक्षा और धर्म से जुड़े संस्थानों में बड़े बदलाव या कानून आ सकते हैं जो आने वाले दशकों के लिए आधार बनेंगे।
 

3. वैश्विक परिदृश्य: संघर्ष और समाधान

उग्रता: विश्व मंच पर रौद्र संवत्सर का नाम ही 'उग्रता' का संकेत देता है, लेकिन गुरु का नेतृत्व इसे अनियंत्रित होने से बचाएगा। हलांकि गुरु के अतिचारी होने से इसकी संभावना कम ही लगती है।
सीमा विवाद: मंगल मंत्री होने के कारण दुनिया के कई हिस्सों में सीमा को लेकर तनाव या छोटे युद्धों की स्थिति बन सकती है।
धार्मिक पुनरुत्थान: वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और धर्म को बचाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे कहीं-कहीं वैचारिक टकराव भी संभव है।
आर्थिक स्थिरता: गुरु की दृष्टि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास होंगे, हालांकि 'रौद्र' संवत्सर होने से प्राकृतिक आपदाओं (विशेषकर अग्नि और वायु से जुड़ी) के कारण बाधाएं आ सकती हैं।
 

4. संवत्सर फल का सारांश

राजा गुरु: न्याय, सुख, अच्छी फसल और धार्मिक कार्यों में वृद्धि, लेकिन अतिचारी होने से इसकी गारंटी नहीं।
मंत्री मंगल: साहस, सैन्य विजय, अग्नि भय, विस्फोट, राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध।
रौद्र नाम: प्राकृतिक प्रकोप, नरसंहार, जनविद्रोह और सत्ता परिवर्तन के संकेत।
 
गुरु और मंगल का यह संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो प्रशासन, सेना या न्यायिक सेवाओं से जुड़े हैं। आम जनता के लिए यह समय अनुशासन और अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा रखने का होगा। आने वाले समय में धर्म परिवर्तन, नास्तिकता और आर्थिक असंतुलन के चलते युद्ध का बिगुल बजेगा। जानकार मान रहे हैं कि अब धर्म युद्ध का समय आ चुका है, ऐसे में भारत की इसमें अहम भूमिका रहेगी।

Edited by Aniruddha Joshi
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

और भी वीडियो देखें

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)Today 18 February horoscope in Hindi 2026 : 18 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com