गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. rahu-transit-aquarius-18-years-10-predictions
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (12:06 IST)

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में राहु और सूर्य की युति
<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/hi/img/article/2026-02/12/full/1770878454-7531.jpg" align="center" title="Conjunction of Rahu and Sun in Aquarius" width="1200" height="800" alt="Picture shows 3 people looking at the planets and constellations, caption reads " rahu's="" storm="" has="" begun""="">
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु का एक राशि चक्र लगभग 18 वर्ष में पूरा होता है। 18 मई 2025 को मायावी ग्रह राहु ने बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश किया था तभी से देश और दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल के साथ ही टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही झूठ और भ्रम के बढ़ने के साथ ही लोगों का व्यवहार भी दिनोंदिन खराब होने लगा है। वर्तमान में कुंभ राशि 13 फरवरी को सूर्य के साथ उसकी युति बनेगी जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। इस अद्भुत संयोग के बनने पर दुनिया और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले 10 बड़े प्रभावों की भविष्यवाणियां यहाँ दी गई हैं।
 

जागृत हो गया है राहु:

ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच गोचर कर रहा होता है तो उसे मृत या सोया हुआ माना जाता है लेकिन अब 2 सितंबर से कलयुग का मुख्य मायावी राहु जागने वाला है। वैसे कुंभ में राहु के प्रवेश से ही राहु की नींद खुलने लगी थी और अब यह 2 सितंबर से पूर्ण जागृत होकर दुनिया में तेजी से बदलावा करेगा। अधिकांश ग्रह सामान्य हवा की तरह चलते हैं लेकिन राहु और शनि तूफान की तरह चलते हैं।

कुंभ में बन रहा है अशुभ योग:

कुंभ राशि में राहु के साथ सूर्य, बुध और शुक्र की युति भी बन रही है। अर्थात चतुर्ग्रही योग बन रहा है लेकिन कहते हैं कि राहु जिसके भी साथ होता है वह उस ग्रह को ग्रहण लगा देता है। सूर्य अर्थात आत्मा और अत्मबल पर ग्रहण, बुध अर्थात बुद्धि, करोबार और वाणी पर ग्रहण और शुक्र अर्थात ऐश्‍वर्य, धन और समृद्धि पर ग्रहण।
 

1. तकनीक और AI में क्रांतिकारी बदलाव

कुंभ राशि नवाचार (Innovation) की राशि है। राहु के साथ यह युति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष विज्ञान और नई तकनीक में ऐसी प्रगति लाएगा जिसकी कल्पना अभी करना मुश्किल है। दुनिया एक डिजिटल युग के नए चरण में प्रवेश करेगी।
 

2. सत्ता और राजनीति में उलटफेर

राहु अचानक बदलाव का कारक है। कई देशों में पुरानी सत्ता संरचनाएं ढह सकती हैं और नए, युवा नेतृत्व का उदय होगा। राजनीतिक समीकरणों में 'शतरंज की चालों' जैसी अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ेंगी। जन विद्रोह से देशों में अस्थिरता का नया दौर प्रारंभ होगा। राहु भ्रम और प्रचार का ग्रह है। इस दौरान सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ेगा और जनमत तेजी से बदलेगा। अफवाहों और गलत सूचनाओं से सतर्क रहना जरूरी होगा। 

3. आर्थिक बाज़ारों में भारी उतार-चढ़ाव

शेयर बाजार और विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी में जबरदस्त उछाल और फिर अचानक गिरावट देखी जा सकती है। राहु कुंभ में रातों-रात अमीर बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन यह जोखिम भी बढ़ाता है क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र इसकी गिरफ्‍त में हैं। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन व्यापार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोना चांदी में निवेश से पहले सावधानी जरूरी होगी।
 

4. स्वास्थ्य और विज्ञान में बड़ी खोज

चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ऐसी दवा या उपचार पद्धति सामने आ सकती है जो अब तक लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों (जैसे कैंसर या आनुवंशिक रोग) के लिए वरदान साबित होगी। इसी के साथ ही लोग अजीब तरह की महामारी की गिरफ्‍त में भी रह सकते हैं। अंतरिक्ष, चिकित्सा और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में बड़ी खोज संभव है। किसी छुपे हुए सत्य या रहस्य का खुलासा भी हो सकता है।
 

5. सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन

पुरानी परंपराओं को चुनौती दी जाएगी। समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर बड़े आंदोलन हो सकते हैं। लोग लकीर से हटकर सोचने को मजबूर होंगे। धर्म, समाज और जाति की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सांप्रदायिकता भी अपने चरम पर रहेगी।

6. हवाई और अंतरिक्ष दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी

चूंकि कुंभ वायु तत्व की राशि है और राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए इस दौरान विमानन क्षेत्र में तकनीकी खराबी या अंतरिक्ष अभियानों में बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
 

7. पर्यावरण और रहस्यमयी मौसम

मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिलेंगे। बेमौसम बारिश या चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ सकती है। राहु प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के साथ-साथ चौंकाने वाली प्राकृतिक घटनाएं भी दे सकता है।
 

8. अध्यात्म और विज्ञान का मिलन

लोग केवल अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि तर्क आधारित आध्यात्मिकता की ओर झुकेंगे। योग, ध्यान और मेटाफिजिक्स (Metaphysics) में लोगों की रुचि वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। लोग पारंपरिक आस्था के साथ-साथ नई आध्यात्मिक पद्धतियों की ओर आकर्षित होंगे। ध्यान, योग और वैकल्पिक उपचार पद्धतियों का चलन बढ़ेगा।

9. स्टार्टअप और नए बिजनेस का उदय

पारंपरिक नौकरियों के बजाय, 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने वाले युवाओं के लिए यह समय स्वर्ण काल होगा। छोटे शहरों से बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स निकलेंगे। AI के कारण कई लोगों को नौकरी में बदलाव करना होगा।
 

10. वैश्विक संबंधों में नए गठबंधन

पुराने मित्र राष्ट्रों के बीच दूरियां आ सकती हैं और नए रणनीतिक गठबंधन बनेंगे। यह समय विश्व मानचित्र पर शक्ति संतुलन (Power Balance) को पूरी तरह बदल देगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)Today 12 February 2026 horoscope in Hindi : आज 12 फरवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 February Birthday: आपको 12 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 February Birthday: आपको 12 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय12 February 2026 Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com