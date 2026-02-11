12 February Birthday: आपको 12 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 12 फरवरी

अंक ज्योतिष के अनुसार दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30

शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052

ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

व्यापार-नौकरी: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

घर-परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद है। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।

करियर: किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

अजय कालाहस्त्री नायडू (Ajay Kalahastri Naidu): एक भारतीय-अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक हैं।

प्राण कृष्ण सिकंद अहलूवालिया (Pran Krishna Sikand Ahluwalia): जिन्हें उनके उपनाम प्राण से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, जिन्हें भारतीय सिनेमा के महान खलनायक।

स्वामी दयानन्द सरस्वती (Swami Dayanand Saraswati): आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे।

अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln): अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति।