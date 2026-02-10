मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (17:05 IST)

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026: जानें सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, देखें पूरा राशिफल

Solar Eclipse and Zodiac Signs in Pictures, Solar Eclipse 2026 Captions: Effects on the 12 Zodiac Signs
Effect of Solar Eclipse on Zodiac Signs: साल का पहला वलयाकार (Annular) सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को रहेगा लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्यमान (visible) नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक काल के कड़े नियम मान्य नहीं होंगे। चूंकि सूर्य, शनि और राहु का संयोग बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर गहरा होगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। इससे कुछ राशियों के लिए यह 'गोल्डन चांस' साबित होगा, तो कुछ को थोड़ा संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है।
 

1. मेष राशि: तरक्की का नया अध्याय

मेष वालों के लिए यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। ऑफिस में आपकी धाक जमेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन आपकी झोली में गिर सकता है। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सितारे आपके पक्ष में हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरकर सबके सामने आएगी।

2. वृषभ राशि: पॉकेट पर रखें नजर

इस दौरान आपको अपने वॉलेट पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। फालतू के खर्चे और रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। परिवार में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए 'धैर्य' को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं।
 

3. मिथुन राशि: अटके काम होंगे पूरे

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय रुके हुए प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने का है। अगर आप मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लगने वाली है। सामाजिक दायरे में आपकी चमक बढ़ेगी और नई योजनाएं सफल होंगी।
 

4. कर्क राशि: मन की शांति का ख्याल रखें

कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा इमोशनल हो सकता है। ऑफिस और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें और अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें।
 

5. सिंह राशि: मान-सम्मान में होगा इजाफा

सूर्य ग्रहण आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका रूतबा बढ़ेगा। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट में हैं, उन्हें मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा।
 

6. कन्या राशि: काम का बढ़ेगा बोझ

कन्या राशि वालों को इस दौरान 'मल्टीटास्किंग' से बचना चाहिए। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने से थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। अपने कलीग्स के साथ बहस में न उलझें और कोई भी बड़ा फैसला फिलहाल के लिए टाल दें।
 

7. तुला राशि: खुशियों की दस्तक

तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण रिश्तों और पैसों के बीच संतुलन लेकर आएगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद है। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी और घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
 

8. वृश्चिक राशि: रहें जरा सावधान

आपके लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। पैसों के मामले में किसी पर अंधा भरोसा न करें और संयम से काम लें।
 

9. धनु राशि: चमकेगी किस्मत

धनु राशि वालों के लिए यह 'भाग्य उदय' का समय है। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और विदेश से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है।
 

10. मकर राशि: संघर्ष से ही मिलेगी सफलता

मकर राशि वालों को ऑफिस में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में मेहनत लगेगी। घबराएं नहीं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें।
 

11. कुंभ राशि: सोच-समझकर लें फैसले

कुंभ राशि के जातकों के मन में इस दौरान काफी कंफ्यूजन रह सकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने या किसी एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले दो बार जरूर सोचें। दोस्तों के साथ गलतफहमी पैदा न होने दें।
 

12. मीन राशि: इमोशनल सेल्फ-केयर है जरूरी

मीन राशि वालों को इस समय अपना मानसिक ख्याल रखने की जरूरत है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है और नींद की समस्या परेशान कर सकती है। मेडिटेशन और अध्यात्म का सहारा लेना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा।
