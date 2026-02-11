Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 12 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: शाम को हल्की थकान हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी स्किल अपडेट करने का समय है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आज अधिक धन खर्च से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी।
लव: आज किसी बात पर पार्टनर से अनबन हो सकती है।
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आज बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे।
लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: आज धन निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।
6. कन्या (Virgo)
करियर: छात्रों तथा नौकरीपेशा को खुशखबरी मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: नई नौकरी में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
लव: अविवाहितों के विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: लव पार्टनर के व्यवहार से आपकी चिंता बढ़ सकती है।
धन: आकस्मिक खर्च आने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर के सिलसिले में विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे।
लव: किसी महिला मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आज कारोबारियों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज भारी सामान न उठाएं।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद सुलझेंगे।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों का स्वागत होगा।
लव: प्रेम जीवन में ठहराव महसूस करेंगे।
धन: कारोबार में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।