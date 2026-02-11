गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 12 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल से संबंधित 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

Today 12 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: शाम को हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: विजया एकादशी व्रत कथा Vijaya Ekadashi Vrat Katha
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी स्किल अपडेट करने का समय है।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आज अधिक धन खर्च से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी। 
लव: आज किसी बात पर पार्टनर से अनबन हो सकती है। 
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। 
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे।
लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: आज धन निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों तथा नौकरीपेशा को खुशखबरी मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नई नौकरी में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
लव: अविवाहितों के विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबा‍र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: लव पार्टनर के व्यवहार से आपकी चिंता बढ़ सकती है। 
धन: आकस्मिक खर्च आने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें। 
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर के सिलसिले में विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे।
लव: किसी महिला मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आज कारोबारियों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज भारी सामान न उठाएं।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 
लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद सुलझेंगे। 
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 
लव: लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों का स्वागत होगा। 
लव: प्रेम जीवन में ठहराव महसूस करेंगे। 
धन: कारोबार में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026)Today 12 February 2026 horoscope in Hindi : आज 12 फरवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 February Birthday: आपको 12 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 February Birthday: आपको 12 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय12 February 2026 Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com