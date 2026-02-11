Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 12 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 12 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: शाम को हल्की थकान हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी स्किल अपडेट करने का समय है।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आज अधिक धन खर्च से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी।

लव: आज किसी बात पर पार्टनर से अनबन हो सकती है।

धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।

उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे।

लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए दिन अच्छा है।

धन: आज धन निवेश करना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।

6. कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों तथा नौकरीपेशा को खुशखबरी मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: नई नौकरी में बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।

लव: अविवाहितों के विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबा‍र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।

लव: लव पार्टनर के व्यवहार से आपकी चिंता बढ़ सकती है।

धन: आकस्मिक खर्च आने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर के सिलसिले में विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे।

लव: किसी महिला मित्र से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: आज कारोबारियों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज भारी सामान न उठाएं।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद सुलझेंगे।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: लव पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

धन: व्यापारिक यात्रा से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों का स्वागत होगा।

लव: प्रेम जीवन में ठहराव महसूस करेंगे।

धन: कारोबार में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है।