Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Horoscope for All Zodiac Signs: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। साप्ताहिक राशिफल का उद्देश्य आपको आने वाले दिनों के बारे में चेतावनी और मार्गदर्शन देना है। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें।ALSO READ: Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?

साप्ताहिक राशिफल (09 फरवरी से 15 फरवरी 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

इस समय आपकी सोचने-समझने की क्षमता तेज रहेगी, जिससे आपको किसी जरूरी जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है। काम में आपकी साफ सोच और भरोसा सही लोगों को प्रभावित करेगा और आपकी स्थिति बेहतर बनेगी। पैसों के मामले संतुलित रहेंगे और सही समय पर लिए गए फैसलों से बचत मजबूत होगी। पढ़ाई में दिशा साफ होती दिखेगी और धैर्य व मेहनत से किसी अहम पड़ाव के करीब पहुंचेंगे। परिवार से मिलने वाला भावनात्मक सहारा बहुत काम आएगा, खासकर नाजुक मामलों में। प्रेम भावनाएं गहरी होंगी और दिल को सुकून देने वाले पल मिलेंगे। जीवनशैली में अच्छा बदलाव ऊर्जा और ध्यान बढ़ाएगा। घर में किए गए छोटे बदलाव आराम बढ़ाएंगे।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

काम में आपकी सटीकता और नियमितता का अच्छा असर दिखेगा और सावधानी से किए गए काम की तारीफ मिलेगी। धन के मामले में संयम फायदेमंद रहेगा और सोच-समझकर लिए गए फैसले बेवजह की उलझन से बचाएंगे। अनुशासित छात्रों को पढ़ाई में नए अच्छे रास्ते दिख सकते हैं। घर में आपकी शांत और तार्किक सोच से संतुलन बनेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम के मामले उजले रहेंगे, खासकर नए रिश्ते की चाह रखने वालों के लिए। सेहत से जुड़ी पुरानी परेशानियों में धीरे-धीरे राहत मिलेगी। दफ्तरी यात्रा से कामकाजी फायदा होगा और नए संपर्क बनेंगे। संपत्ति के मामलों में धैर्य रखें, बातचीत से बेहतर नतीजे मिलेंगे।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: ब्लू

मिथुन (21 मई–21 जून)

आपकी रचनात्मकता और विचारों की पकड़ से काम में सराहना मिलेगी। खर्च पर नजर रखना जरूरी है, वरना आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। पढ़ाई अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में आपकी चुलबुली मौजूदगी से माहौल खुशहाल बना रहेगा। रिश्तों में समझदारी और संवेदनशीलता जरूरी होगी। फिटनेस की नई कोशिशों से ताकत और मनोदशा बेहतर होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों में उम्मीद से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपकी पहल से सामाजिक पहचान निखरेगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मैरून

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

काम की जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी, पर आपका शांत तरीका प्राथमिकताएं संभाल लेगा। एक से ज्यादा स्रोतों से धन मिलने से भरोसा बढ़ेगा। प्रतियोगी तैयारी करने वालों के लिए पढ़ाई में हालात अच्छे हैं। घर का माहौल गर्मजोशी भरा रहेगा और मिलन-जुलन का समय अच्छा रहेगा। प्रेम में सहजता रहेगी और सच्चे भावों को सराहना मिलेगी। दूर की यात्रा मन को ताजगी देगी। नियमित स्वास्थ्य दिनचर्या से सहनशक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: सैफ्रन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

आपकी पहल से योजनाएं आकार लेंगी और भरोसे के साथ उन्हें लागू कर पाएंगे। पैसों की बातें निजी रखें, इससे स्थिरता बनी रहेगी। समान सोच वालों से बातचीत पढ़ाई में समझ बढ़ाएगी। घर में हल्की नोकझोंक हो सकती है, पर धैर्य से शांति लौटेगी। व्यस्तता के कारण प्रेम में थोड़ी ख़ामोशी रह सकती है, फिर भी भरोसा बना रहेगा। शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से ताकत और सोच साफ होगी। आध्यात्मिक या चिंतन भरी यात्रा मन को सुकून देगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: क्रीम

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

आपका अनुशासन और लगन काम में अच्छी पहचान दिलाएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन में सुधार से बड़े ख़रीदारी के प्लान मजबूत होंगे। पढ़ाई में संपर्क बनाना फायदेमंद रहेगा। घर में बड़ों की सलाह से उलझे मामले सुलझेंगे। प्रेम में समझ बढ़ेगी और रिश्ता गहरा होगा। सेहत के लिए लगातार किए प्रयास साफ सुधार दिखाएंगे। संपत्ति के काग़जात ध्यान से जांचें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: रेड

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पिंक

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

काम से जुड़ी इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी होती दिखेंगी और नए सहयोग बनेंगे। किसी लाभदायक पहल से धन में स्थिरता आएगी। पढ़ाई में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार की योजनाएं खुशी के साथ पूरी होंगी। प्रेम में भावनाएं खुलकर सामने आएंगी। रोजमर्रा से थोड़ी दूरी मन को तरोताजा करेगी। मदद और उदारता से समाज में मान बढ़ेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: मैजेंटा

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

काम की स्थितियां आपकी समझ को निखारेंगी और दबाव में भी आप अच्छा करेंगे। कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां समय पर निभाने से संतोष मिलेगा। प्रेम में साफ बातचीत से भरोसा गहरा होगा। व्यस्तता के बीच संतुलन रखें तो सेहत ठीक रहेगी। घर या जगह बदलने से ताजगी मिलेगी। अपनों के साथ यात्रा आनंद देगी।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: ग्रे

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

नई जिम्मेदारियों में आप सहजता से ढलेंगे। धन के मौके मिलेंगे और सोच-समझकर लिए फैसले फायदेमंद रहेंगे। पढ़ाई में अनुशासन का फल मिलेगा। घर में साफ और सम्मानजनक बातचीत से तालमेल बना रहेगा। प्रेम में अपनापन बढ़ेगा। यात्रा के निमंत्रण मन खुश करेंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। सामाजिक मेल-जोल से मनोबल बढ़ेगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: येलो

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

काम की जिम्मेदारियों में संतुलन रखें, ज्यादा बोझ थकान दे सकता है। पैसों के फैसले व्यावहारिक रहेंगे। पढ़ाई में धैर्य से आगे बढ़ेंगे। दूर के रिश्तेदार से मिली ख़बर घर में खुशी लाएगी। प्रेम में असमंजस हो सकता है, खुलकर बात करें। सेहत की दिनचर्या से ऊर्जा बढ़ेगी। एकरसता से बाहर निकलने के लिए नए शौक अपनाएं।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: गोल्डन

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

योजना बनाकर चलने से काम में पहचान बढ़ेगी। धन के मामलों में सब्र रखें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। पढ़ाई में लगातार मेहनत से सुधार होगा। घर में छोटी बातों को समझदारी से सुलझाने पर तालमेल बढ़ेगा। प्रेम में स्नेह भरे छोटे प्रयास यादगार पल बनाएंगे। साथ में की गई यात्रा ज्यादा सहायक रहेगी। संपत्ति से जुड़े काम सही दिशा में बढ़ेंगे।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: बेज