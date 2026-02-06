शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (15:33 IST)

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

शुक्र ग्रह और कुंभ राशि का चित्र
शुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।
 

1. मेष राशि

शुक्र गोचर से धन और करियर में सुधार के योग हैं। नौकरी और बिज़नेस में लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। हालांकि पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। सेहत अच्छी रहेगी।
 

2. वृषभ राशि

काम में गलती की आशंका है, इसलिए सावधानी जरूरी है। बिज़नेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में दूरी और पेट व आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

3. मिथुन राशि

भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा। करियर में दबाव रहेगा और खर्च बढ़ेंगे। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। पैरों में दर्द की शिकायत संभव है।
 

4. कर्क राशि

आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा। करियर और निवेश से लाभ मिल सकता है। धन बचाने में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन इम्युनिटी कमजोर रह सकती है।
 

5. सिंह राशि

नौकरी और बिज़नेस में नए अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। प्रेम जीवन मजबूत रहेगा और सेहत अच्छी रहेगी।
 

6. कन्या राशि

खर्च बढ़ेंगे और करियर में मौके हाथ से निकल सकते हैं। बिज़नेस में बड़ा लाभ मुश्किल है। रिश्तों में तनाव रहेगा और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
 

7. तुला राशि

काम का दबाव बढ़ेगा। व्यापार में औसत लाभ, लेकिन खर्च भी ज्यादा रहेगा। रिश्तों में दूरी और शुगर से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

8. वृश्चिक राशि

परिवार में तनाव बढ़ सकता है। करियर में असंतोष रहेगा। धन आएगा लेकिन बचत मुश्किल होगी। दांपत्य जीवन में बहस और जीवनसाथी की सेहत पर खर्च संभव है।
 

9. धनु राशि

आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। नौकरी बदलने से फायदा मिल सकता है। व्यापार में उम्मीद से कम लाभ रहेगा। रिश्तों में विवाद और पैरों में दर्द संभव है।
 

10. मकर राशि

करियर में प्रमोशन और मान-सम्मान मिल सकता है। बिज़नेस में अच्छा लाभ होगा। धन संचय के योग हैं। प्रेम जीवन बेहतर रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी।
 

11. कुंभ राशि

नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। आय बढ़ेगी लेकिन खर्च परिवार पर होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। ऊर्जा और इम्युनिटी अच्छी रहेगी।
 

12. मीन राशि

पैसों की तंगी महसूस हो सकती है। काम का दबाव रहेगा और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रिश्तों में बहस संभव है। भाई-बहनों की सेहत पर खर्च हो सकता है।
Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?

Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का गोचर 12 राशियों की दिशा बदल सकता है। जानिए किन राशियों को होगा फायदा और किन्हें रहना होगा सतर्क, जानिए राशिफल।

2 अप्रैल 2026 से मंगल मचाएगा तबाही, 3 राशियों के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा

2 अप्रैल 2026 से मंगल मचाएगा तबाही, 3 राशियों के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगाmars transit april 2026 lucky zodiac signs: 2 अप्रैल 2026 से मंगल की चाल बड़ा भूचाल ला सकती है। 3 राशियों के जीवन में अचानक बदलाव होंगे। जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे रहना होगा सतर्क।

Bhanu Saptami 2026: क्यों मनाई जाती है भानु सप्तमी, जानें महत्व, पूजा विधि और व्रत के लाभ

Bhanu Saptami 2026: क्यों मनाई जाती है भानु सप्तमी, जानें महत्व, पूजा विधि और व्रत के लाभBhanu Saptami किसी भी माह में अगर रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ती है, तो उसे भानु सप्तमी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे रथ सप्तमी भी कहते कहते हैं। इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर रविवार पड़ रहा है, अत: 08 फरवरी को भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा।

Bamboo Plant: फेंगशुई के अनुसार कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत?

Bamboo Plant: फेंगशुई के अनुसार कितने डंठल वाला बैम्बू प्लांट चमकाता है किस्मत?Bamboo Plant: फेंगशुई के अनुसार, बैम्बू प्लांट एक शक्तिशाली पौधा है जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैम्बू प्लांट के कितने डंठल आपकी किस्मत को चमका सकते हैं? इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि बैम्बू प्लांट के कितने डंठल घर में रखना सबसे फायदेमंद है और क्यों।
