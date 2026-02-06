शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (13:41 IST)

2 अप्रैल 2026 से मंगल मचाएगा तबाही, 3 राशियों के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा

The image shows Mars and the zodiac signs, with the caption:
mars transit april 2026 lucky zodiac signs: 2 अप्रैल 2026 को मंगल ग्रह शनि की राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे जहां उनकी शनि के युति बनेगी। लाल किताब के अनुसार शनि और मंगल की युति को नीच का राहु या कहें कि आग और हवा का मेल माना जाता है। इन दोनों की लड़ाई में सिर्फ तबाही ही होती है। मंगल क्रूर ग्रह है तो शनि एक पापी ग्रह है। हालांकि ऐसी स्थिति के कारण भी 3 राशियां टॉप पर रहेगी। 
 
शनि और मंगल की युति का फल: जब भी शनि का मंगल से संयोग होता है तो देश और दुनिया में जनविद्रोह, आंदोलन और युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। शनि और मंगल की इस युति को 'द्वंद्व योग' कहा जाता है। शनि अनुशासन और न्याय के देवता हैं, जबकि मंगल अग्नि और साहस के। मीन राशि (जल तत्व) में इनका मिलन मानसिक अशांति और वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। मीन राशि समुद्र और जल का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस समय के दौरान समुद्री तूफान या जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है।
 

शनि-मंगल युति 2026 (मीन राशि)

युति का प्रारंभ: 2 अप्रैल 2026 (जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे)।
युति का अंत: 11 मई 2026 (जब मंगल मेष राशि में चले जाएंगे)।
राशि: मीन (Pisces)।
 
इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान:
मीन, कन्या, धनु और मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि (2 अप्रैल से 11 मई) के दौरान चोट, विवाद और गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।
 

इन 3 राशियों को कोई रोक नहीं पाएगा. सफलता इनके कदम चुमेगी:

1. मेष राशि (Aries)
मेष मंगल की अपनी राशि है। इस दौरान आपका साहस और ऊर्जा चरम पर होगी।
प्रभाव: रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे।
सावधानी: अति-आत्मविश्वास से बचें, वरना 'मंगल बद' होकर चोट-चपेट दे सकता है। हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
 
2. वृश्चिक राशि (Scorpio)
मंगल की दूसरी राशि होने के कारण, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अपनी गुप्त क्षमताओं को बाहर लाने का है।
प्रभाव: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में बड़ा लाभ हो सकता है। कोई पुरानी योजना जो रुकी थी, वह अचानक सफल हो जाएगी।
शक्ति: आपको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा क्योंकि आपकी रणनीतिक सोच बहुत मजबूत होगी और सफलता का परचम लहराएगा।
 
3. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि में मंगल 'उच्च' का होता है। मकर पर शनि का भी शुभ प्रभाव रहता है। वर्तमान में मंगल मकर में ही है।
प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग सेना, पुलिस या तकनीकी क्षेत्र में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है।
विशेष: शनि और मंगल का संबंध यहाँ जातक को 'लौह पुरुष' जैसी मजबूती दे सकता है। जातक को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
 

लाल किताब के अनुसार 'तबाही' से बचने के उपाय:

यदि मंगल उग्र होकर मानसिक अशांति या घर में क्लेश बढ़ा रहा हो, तो ये उपाय कारगर हो सकते हैं:
मीठी वाणी: अपशब्दों से बचें, क्योंकि मंगल जुबान कड़वी कर सकता है।
तंदूर की मीठी रोटी: गुड़ मिली हुई रोटी तंदूर में लगवाकर कुत्तों या जरूरतमंदों को खिलाएं।
सफेद सुरमा: आंखों में सफेद सुरमा लगाना भी मंगल के दोष को कम करता है।
 
सावधान रहें: 'तबाही' शब्द का अर्थ यहाँ ऊर्जा के विस्फोट से है। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में (कसरत, मेहनत, व्यापार) लगाएंगे, तो यह सफलता देगी; और यदि गुस्से में निकालेंगे, तो नुकसान हो सकता है।
