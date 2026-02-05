शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Horoscope 06 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 06 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नया निवेश सोच-समझकर करें। 
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: आज फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है, खानपान में सावधानी बरतें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है। 
लव: सिंगल लोगों की जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है। 
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग है। 
धन: आज भूमि या चार पहिया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमी बोलचाल में वाणी पर संयम रखें।
धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: कारोबार की फिजूलखर्ची कम होगी।
स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आर्ट्स और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में फल देगा।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। 
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आज बीपी बढ़ सकता है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा की कोई नई डील साइन हो सकती है।
लव: प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं।
धन: ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा।
लव: पार्टनर को समय दें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं।
धन: प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है। 
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। 
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान दूर होगी।
शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

06 February Birthday: आपको 6 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 February Birthday: आपको 6 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयAaj ke muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 फरवरी, 2026 का विशेष

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाई

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाईनास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बताए गए रहस्यमयी Chyren का सच क्या है? जानिए Chyren का अर्थ, ऐतिहासिक संदर्भ और इससे जुड़ी भविष्यवाणियों का पूरा विश्लेषण।

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदय

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदयज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल ग्रह वर्ष 2027 तक मजबूत स्थिति में बना रहेगा, जिससे उन्हें नेतृत्व, निर्णय क्षमता और राजनीतिक मजबूती मिलती रहेगी। इस अवधि में उनके लिए बड़े फैसले लेना और सत्ता पर पकड़ बनाए रखना आसान रहेगा। हालांकि इसके बाद ग्रहों की चाल में बदलाव के साथ एक नए नेता के सितारे बुलंदी पर पहुंचने का संकेत मिलता है। यह परिवर्तन भारतीय राजनीति में नए समीकरण और नई दिशा का संकेत दे सकता है।

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथाBirth Anniversary of of Yasoda Mata: भारतीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को मां यशोदा जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यतानुसार यशोदा जयंती हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जो मां यशोदा के दिव्य मातृत्व, प्रेम और वात्सल्य भाव को समर्पित है।
