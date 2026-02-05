Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 06 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 06 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नया निवेश सोच-समझकर करें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: आज फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है, खानपान में सावधानी बरतें।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है।

लव: सिंगल लोगों की जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग है।

धन: आज भूमि या चार पहिया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेमी बोलचाल में वाणी पर संयम रखें।

धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: कारोबार की फिजूलखर्ची कम होगी।

स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: आर्ट्स और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: आज किया गया निवेश भविष्य में फल देगा।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज बीपी बढ़ सकता है।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा की कोई नई डील साइन हो सकती है।

लव: प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा।

लव: पार्टनर को समय दें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं।

धन: प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है।

धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान दूर होगी।