Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 06 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, लेकिन आंखों का ख्याल रखें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नया निवेश सोच-समझकर करें।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आज फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है, खानपान में सावधानी बरतें।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है।
लव: सिंगल लोगों की जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग है।
धन: आज भूमि या चार पहिया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमी बोलचाल में वाणी पर संयम रखें।
धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।
धन: कारोबार की फिजूलखर्ची कम होगी।
स्वास्थ्य: थकान और बदन दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: आर्ट्स और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में फल देगा।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज बीपी बढ़ सकता है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा की कोई नई डील साइन हो सकती है।
लव: प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं।
धन: ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा।
लव: पार्टनर को समय दें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं।
धन: प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बहस हो सकती है।
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान दूर होगी।