शुक्रवार के खास 5 उपाय, धन संबंधी परेशानी करेंगे दूर

Friday Lakshmi Puja : शुक्रवार का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखता है, खासकर जब बात धन, समृद्धि और लक्ष्मी पूजा की हो। यह दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन किए गए कुछ खास उपायों से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप भी अपने आर्थिक जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी हो सकता है।ALSO READ: शुक्र का कुंभ में महा गोचर: 6 फरवरी से बदल जाएगी इन 4 राशियों की दुनिया, बरसेगी सुख-संपदा
 
  1. मां लक्ष्मी को कमल का फूल और खीर का भोग
  2. श्री सूक्त का पाठ
  3. मुख्य द्वार पर दीपक और रंगोली
  4. सफेद वस्तुओं का दान
  5. कनकधारा स्तोत्र और कौड़ियों का उपाय
  6. शुक्रवार के उपाय FAQs
 

यहां हम आपको कुछ खास और प्रभावी शुक्रवार के उपाय बताएंगे जो आपके धन और संपत्ति से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

 

1. मां लक्ष्मी को कमल का फूल और खीर का भोग

शुक्रवार की सुबह स्नान के बाद सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर या घर के मंदिर में उन्हें कमल का फूल या गुलाब अर्पित करें।
 
विशेष उपाय : मां लक्ष्मी को साबूदाने की खीर या मखाने की खीर का भोग लगाएं और उसमें थोड़ी मिश्री जरूर डालें।
 
लाभ: इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का ठहराव शुरू होता है।
 

2. श्री सूक्त का पाठ

धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शुक्रवार के दिन 'श्री सूक्त' (Shree Suktam) का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है।
 
अचूक उपाय: शाम के समय घी का दीपक जलाकर एकाग्र मन से श्री सूक्त का पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते, तो इसे शुद्ध उच्चारण में सुनें।
 
लाभ: यह ऋण (कर्ज) मुक्ति और दरिद्रता दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
 

3. मुख्य द्वार पर दीपक और रंगोली

मान्यता है कि मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ-सफाई और उजाला होता है।
 
उपाय: शुक्रवार की शाम सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दोमुखी दीपक जलाएं। द्वार पर गुलाल या फूलों से छोटी सी रंगोली बनाएं।
 
लाभ: इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सौभाग्य का प्रवेश होता है।
 

4. 'सफेद' वस्तुओं का दान

शुक्र ग्रह का रंग सफेद है। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, जिससे भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होती है।
 
क्या दान करें: चावल, दूध, दही, चीनी, सफेद कपड़े या मिश्री किसी कन्या या जरूरतमंद महिला को दान करें।
 
लाभ: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं।
 

5. कनकधारा स्तोत्र और कौड़ियों का उपाय

कौड़ियां: 5 पीली कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें।
 
स्तोत्र: शुक्रवार को 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह स्तोत्र सोने की वर्षा करने वाला माना गया है।
 
इन शुक्रवार के उपायों को अपनाने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का आगमन भी हो सकता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आप अपने धन और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
 

शुक्रवार के उपाय FAQs

1. क्या शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा करना अनिवार्य है?
उत्तर: शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि, लक्ष्मी पूजा अनिवार्य नहीं है, आप अन्य उपायों जैसे वस्त्र दान, तुलसी पूजन आदि भी कर सकते हैं। फिर भी लक्ष्मी पूजा से विशेष लाभ मिल सकता है।
 
2. क्या शुक्रवार के उपायों का असर तुरंत होता है?
उत्तर: हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए कुछ उपायों का असर तुरंत दिख सकता है, जबकि कुछ में समय लगता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
 
3. क्या शुक्रवार के उपाय सिर्फ धन के लिए किए जा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, शुक्रवार के उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं होते। ये उपाय समग्र सुख, समृद्धि, शांति और मानसिक शांति के लिए किए जा सकते हैं। लक्ष्मी पूजा, पीले कपड़े दान, और श्री सूक्त का पाठ आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों की किस्मत चमकेगी

 
 
