बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (16:51 IST)

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों की किस्मत चमकेगी

Sun transit in dhanishta nakshatra: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 6 फरवरी 2026 को मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र को 'धन' और 'यश' का नक्षत्र माना जाता है, और जब सूर्य का प्रताप इस नक्षत्र से जुड़ता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। यहां उन प्रमुख राशियों का विवरण है जिन्हें इस नक्षत्र परिवर्तन से जबरदस्त फायदा होने वाला है।
 

1. मेष राशि (Aries)

सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 10वें घर यानी कर्म और प्रतिष्ठा के घर में होगा। इससे आपके करियर में वृद्धि और सामाजिक मान-सम्मान में सुधार हो सकता है। हालांकि, इस दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आपके 9वें घर यानी धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा में होगा। यह समय यात्रा, शिक्षा, और मानसिक विकास के लिए उत्तम है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। शुभ समाचार मिल सकता है।
 

3. तुला (Libra)

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आपके 4थे घर घर, परिवार, मातृभूमि में होगा। यह समय घर और परिवार में स्थिरता लाने का है, लेकिन परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। घर में शांति बनाए रखें और माता-पिता का आशीर्वाद लें।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आपके 3रे घर अर्थात् संचार, छोटे भाई-बहन, शिक्षा में होगा। यह समय संचार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आप किसी नई जानकारी को प्राप्त करेंगे और किसी छोटे भाई-बहन से मदद भी मिल सकती है।
 

धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के दौरान क्या करें? (उपाय)

  • धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और सूर्य पिता समान हैं। इस दौरान शुभ फलों को बढ़ाने के लिए:
  • प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें।
  • तांबे के लोटे में गुड़ और लाल फूल डालकर जल चढ़ाएं।
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
  • विशेष नोट: धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक 'ढोल' है, इसलिए इस दौरान संगीत या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सकती है।
 
