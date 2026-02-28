सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 मार्च, 2026)

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 02 March 2026 : करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। 
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक संबंध गहरे होंगे।
धन: खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: आज आपके कार्य में विस्तार की संभावना है।
लव: प्यार में समझ और विश्वास बढ़ेगा।
धन: वित्तीय मामलों में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यस्थल पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
लव: रिश्तों में तनाव का समाधान निकल आएगा।
धन: घर-बाहर आज अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी दें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: आज आपके प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम में आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन कुछ खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय: नित्य चंद्र देव पूजा करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें।
लव: रिश्तों में नयापन और रोमांच रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: आज आप टीम वर्क में छा जाएंगे।।
लव: रोमांटिक जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं।
धन: आर्थिक स्थिति आज सामान्य बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: शरीर में थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कार्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: रिश्ते में तनाव संबंधी छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें।
धन: धन के मामले में अच्छी स्थिति बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है
उपाय: सूर्य देव को नमस्कार करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज आपके कार्य में दूसरों का समर्थन मिलेगा। 
लव: प्यार में विश्वास और समझ बढ़ेगी।
धन: आज कोई अप्रत्याशित आय हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर सावधान रहें।
उपाय: गणेश जी के मंदिर में दीप जलाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह आज उपयोगी साबित होंगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार के आय में अचानक अच्छी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक सेहत में सुधार होगा।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करके मंदिर के दर्शन करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्य में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: लव बर्ड्‍स के बीच संबंधों में प्यार में समर्पण और विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबार से धनलाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।
उपाय: शनि मंदिर में तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है।
लव: बिगड़ते लव रिश्ते में बातचीत से हल निकालें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: गरीबों को भोजन दान करें। 
 

मीन (Pisces)

 
करियर: बाहर के कार्य में सफलता की संभावना है। 
लव: रिश्ते में अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
धन: आज धन में उतार-चढ़ाव रहेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी और जुकाम की समस्या हो सकती है।
Webdunia
