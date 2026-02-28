Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 2 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल
हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
पंचांग विवरण
दिनांक: 2 मार्च 2026
वार: सोमवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
तिथि: चतुर्दशी
पूर्णिमा (रात 08:20 तक, उसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा)
विशेष: आज होलाष्टक का अंतिम चरण है। कल फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन का उत्सव मनाया जाएगा।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: अश्लेषा (शाम 07:35 तक, उसके बाद मघा)
योग: शोभन (रात 11:40 तक, उसके बाद अतिगण्ड)
करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 07:45 तक), फिर बव
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (दैनिक कार्यों के लिए उत्तम)
अमृत काल: शाम 05:50 से 07:35 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:07 से 05:57 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:21 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 08:15 से 09:40 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 11:05 से 12:30 तक
गुलिक काल: दोपहर 01:55 से 03:20 तक