Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 27 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 27 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता मिलेगी।

लव: रोमांटिक रिश्तों में कुछ खटपट हो सकती है।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा।

लव: पार्टनर के साथ सुकूनभरा समय बिताएंगे।

धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: हेल्थ संबंधी छोटी-छोटी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: श्री लक्ष्मी माता की पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यस्थल पर टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: धन निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं।

स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम करें।

उपाय: आज हरे रंग का उपयोग करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस के कार्य में आज सफलता मिलने की संभावना है।

लव: रिश्ते में प्यार और स्नेह बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सावधानी से खर्च करें।

स्वास्थ्य: आपकी सेहत ठीक रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आज आपके प्रयासों को सराहा जाएगा।

लव: पार्टनर से कोई छोटी-सी बात हल हो सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सावधानी से खर्च करें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय: सूर्य देव की पूजा करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में किसी छोटे कार्य को लेकर उलझन हो सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।

7. तुला (Libra)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में संतुलन और सामंजस्य रहेगा।

धन: आज घर-बाहर बेवजह के खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में घबराहट हो सकती है।

धन: आज अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज के दिन कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: आज पूजन में पीले रंग का प्रयोग करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज नए कार्य में निवेश करने का सही समय है।

लव: प्रेम संबंधों में गहरी समझ बढ़ेगी।

धन: भविष्य हेतु बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: शनिदेव की पूजा काले रंग का उपयोग करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज कार्य में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बना रहेगा।

धन: किसी पुराने धन निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करेंगे।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन ज्यादा तनाव से बचें।