मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान, बढ़ सकती हैं परेशानियां

Mars Rising 2026: ज्योतिष जगत में 26 मार्च, 2026 की तारीख बेहद अहम होने वाली है। इस दिन ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव शनि की राशि कुंभ में उदित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जहाँ यह 'मंगलोदय' कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगा, वहीं मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों को अपनी चाल थोड़ी संभलकर चलनी होगी।

1. मिथुन राशि:

भाव: मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय आपके 'भाग्य स्थान' (नौवें भाव) में होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए खट्टा-मीठा अनुभव लेकर आएगा।

सफलता की चमक: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय शानदार है। आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। नेटवर्किंग के नए मौके भी हाथ लगेंगे।

सावधानी का घेरा: कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ती चमक विरोधियों को खटक सकती है, वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे।

निजी जीवन: घर-परिवार में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। विशेष रूप से पिता के साथ किसी बात पर अनबन या गलतफहमी होने की आशंका है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें।

2. कर्क राशि:

भाव: कर्क राशि वालों के लिए मंगल का उदय आठवें भाव में हो रहा है, जिसे ज्योतिष में 'अनिश्चितता का भाव' माना जाता है। यहाँ मंगल की स्थिति आपकी मानसिक शांति की परीक्षा ले सकती है।

करियर की चुनौतियां: ऑफिस में आपको महसूस हो सकता है कि बॉस या सहकर्मी आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं या सहयोग नहीं दे रहे। इससे एकाग्रता में कमी और मानसिक झुंझलाहट बढ़ सकती है।

धन का मामला: इस समय आर्थिक सुरक्षा को लेकर मन में डर बना रह सकता है। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, लेकिन सलाह यही है कि शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें।

रिश्तों में कड़वाहट: अहंकार और गलतफहमियों के कारण जीवनसाथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से भी किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य ही आपका एकमात्र सहारा है।

3. कन्या राशि:

भाव: कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति संघर्ष के बाद सफलता का संकेत देती है, लेकिन इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

काम में अड़चनें: आपकी बनी-बनाई योजनाओं में आखिरी पल पर तकनीकी या प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके कागजात और बारीकियों को दो बार जरूर चेक करें।

सेहत का सिग्नल: मंगल का यह उदय आपको शारीरिक रूप से थका सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्त विकार या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं और योग-ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

ऑफिस पॉलिटिक्स: कार्यस्थल पर दूसरों के नजरिए को भी अहमियत दें। अपनी राय दूसरों पर थोपने से ईगो की लड़ाई शुरू हो सकती है। ऑफिस गपशप से दूर रहकर केवल अपने अधूरे कामों को निपटाने पर फोकस करें।