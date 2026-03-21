रामनवमी 2026: ऐसे करें प्रभु श्रीराम की पूजा, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Ram Navami 2026: ऐसा संभवत: पहली बार हो रहा है कि रामनवमी को लेकर मत विभाजन है। एक वर्ग स्मार्त मत के अनुसार 26 मार्च 2026 गुरुवार को रामनवमी मनाने की बात कह रहा है जबकि दूसरा मत 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को रामनवमी मनाएगा। अयोध्या में रामनवमी का पर्व उदयातिथि के अनुसार 27 मार्च को मनाया जाएगा।
नवमी तिथि प्रारंभ और समाप्ति का समय:
नवमी तिथि प्रारम्भ- 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 से..
नवमी तिथि समाप्त- 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक।
रामनवमी पूजा मुहूर्त 26 मार्च 2025 गुरुवार (स्मार्त मतानुसार)
सुबह का मुहूर्त: 11:13 से दोपहर 01:41 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:51 तक।
राम नवमी मध्याह्न का क्षण- दोपहर 12:27 पर।
रामनवमी पूजा मुहूर्त 27 मार्च 2025 शुक्रवार (वैष्णव मतानुसार)
सुबह का मुहूर्त: 11:14 से दोपहर 01:41 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:02 से 12:51 तक।
राम नवमी मध्याह्न का क्षण- दोपहर 12:32।
मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्मोत्सव: कैसे मनाएं रामनवमी?
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि केवल एक तारीख नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय के संकल्प का दिन है। जब अयोध्या के राजा राम ने धरती पर अवतार लिया, तो चराचर जगत हर्षित हो उठा। आज भी भक्त इस दिन को पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाते हैं।
उत्सव का स्वरूप: भक्ति और आनंद का संगम
रामनवमी के दिन घरों और मंदिरों का माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है:
दिव्य पाठ: भक्त रामायण की चौपाइयों का गान करते हैं और रामरक्षा स्तोत्र के कवच से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं।
भजन-कीर्तन: गलियों और मोहल्लों में प्रभु के नाम की गूँज सुनाई देती है।
पालना उत्सव: भगवान राम के बाल-स्वरूप (रामलला) को सुंदर फूलों से सजी पालकी या पालने में झुलाया जाता है।
भव्य शोभायात्रा: कई शहरों में प्रभु की झाँकियाँ निकाली जाती हैं, जहाँ 'जय श्री राम' के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो उठता है। विशेषकर अयोध्या में इस दिन का वैभव देखते ही बनता है।
रामनवमी: सरल एवं सात्विक पूजा विधि
यदि आप घर पर प्रभु का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, तो इस विधि का अनुसरण करें:
संकल्प और स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। आज का दिन प्रभु के बालरूप की सेवा का है।
जन्मोत्सव का समय: ठीक दोपहर 12 बजे, जब सूर्य अपने शिखर पर होता है, प्रभु राम का जन्म हुआ था। इसी समय रामलला को सुंदर झूले में विराजमान करें और श्रृंगार करें।
कलश स्थापना: चावल की ढेरी पर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते, नारियल और सुपारी रखें। इसके चारों ओर चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें जो चारों दिशाओं से अंधकार को दूर करे।
अर्घ्य और अर्पण: प्रभु को कमल का फूल, तुलसी दल (जो उन्हें अत्यंत प्रिय है), पंचामृत, ताजे फल और फूलों की माला अर्पित करें।
स्तुति: नैवेद्य (भोग) लगाने के बाद श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह मन को अगाध शांति प्रदान करता है।
विशेष प्रसाद: रामनवमी पर पंजीरी (पिसे हुए धनिये में गुड़ या शक्कर मिला हुआ मिश्रण) और पंचामृत का विशेष महत्व है। इसे बनाकर सभी में वितरित करें।
सलाह: रामनवमी केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि श्रीराम के धैर्य और उनके मर्यादित चरित्र को अपने भीतर उतारने का संकल्प लेने का दिन है।