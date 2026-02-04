गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  Today Horoscope Rashifal 05 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो

मेष (Ares)

 
Today 05 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Mahashivaratri 2026: महाशिवरात्रि पर क्या करें और क्या नहीं?
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में संवाद जरूरी है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी नींद पूरी लेंल अन्यथा सिरदर्द से संबंधित परेशानी संभव है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: ऑफिस के काम में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी।
लव: प्रेम रिश्तों में बातचीत के समय स्पष्टता रखें।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी और टीमवर्क से लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में संतुलन बना रहेगा।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने की कोशिश करें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें।
लव: किसी भी रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत पर विशेष ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर अच्छी मेहनत और अनुशासन से कार्य करने से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीसयंग रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: कारोबार से धन संचय के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज जोड़ों में दर्द संभव है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: ऑफिस में जल्द ही नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन: धन खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: सेहत का पूरा ध्यान रखें।।
उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में की गई आपकी मेहनत सफल होगी।
लव: बातचीत से प्रेम जीवन के रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आय में वृद्धि संभव है, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है।
