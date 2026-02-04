Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 05 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Ares)

Today 05 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: संचार, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, खर्च सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: आय में वृद्धि संभव है।

स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम जीवन में संवाद जरूरी है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: अपनी नींद पूरी लेंल अन्यथा सिरदर्द से संबंधित परेशानी संभव है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा।

धन: निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस के काम में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में बातचीत के समय स्पष्टता रखें।

धन: धन की बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी और टीमवर्क से लाभ होगा।

लव: प्रेम संबंधों में संतुलन बना रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव कम करने की कोशिश करें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

लव: किसी भी रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत पर विशेष ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन आनंदमय बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर अच्छी मेहनत और अनुशासन से कार्य करने से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमीसयंग रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: कारोबार से धन संचय के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आज जोड़ों में दर्द संभव है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: ऑफिस में जल्द ही नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।

धन: धन खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: सेहत का पूरा ध्यान रखें।।

उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में की गई आपकी मेहनत सफल होगी।

लव: बातचीत से प्रेम जीवन के रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आय में वृद्धि संभव है, खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: थकान या सिरदर्द हो सकता है।