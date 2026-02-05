गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सुंदर फोटो

आज आका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 06 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

6 फरवरी 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है।
 
आज का पंचांग (06 फरवरी 2026)
तिथि: पंचमी।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: शुक्रवार
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (प्रातः 06:01 तक), उसके बाद हस्त नक्षत्र।
 
योग: सुकर्मा (दोपहर 02:35 तक), उसके बाद धृति योग।
 
करण: कौलव (प्रातः 07:53 तक), फिर तैतिल।
 
चंद्र राशि: कन्या (पूरा दिन और रात)

 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:21 से 06:14 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:12 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: प्रातः 06:01 से अगले दिन सुबह 07:05 तक (यह योग कार्यों में सफलता दिलाता है)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 11:13 से दोपहर 12:35 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 03:20 से सायं 04:42 तक
 
गुलिक काल: प्रातः 08:29 से 09:51 तक
 
दिशा शूल: पश्चिम दिशा (आज इस दिशा में यात्रा करने से बचें या दही खाकर निकलें)ALSO READ: शुक्रवार के खास 5 उपाय, धन संबंधी परेशानी करेंगे दूर
ये भी पढ़ें
06 February Birthday: आपको 6 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदय

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदयज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल ग्रह वर्ष 2027 तक मजबूत स्थिति में बना रहेगा, जिससे उन्हें नेतृत्व, निर्णय क्षमता और राजनीतिक मजबूती मिलती रहेगी। इस अवधि में उनके लिए बड़े फैसले लेना और सत्ता पर पकड़ बनाए रखना आसान रहेगा। हालांकि इसके बाद ग्रहों की चाल में बदलाव के साथ एक नए नेता के सितारे बुलंदी पर पहुंचने का संकेत मिलता है। यह परिवर्तन भारतीय राजनीति में नए समीकरण और नई दिशा का संकेत दे सकता है।

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथाBirth Anniversary of of Yasoda Mata: भारतीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को मां यशोदा जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यतानुसार यशोदा जयंती हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जो मां यशोदा के दिव्य मातृत्व, प्रेम और वात्सल्य भाव को समर्पित है।

रौद्र संवत्सर में इस बार हिंदू वर्ष होगा 13 माह का, 5 राशियों के लिए बनेगा अपराजेय योग

रौद्र संवत्सर में इस बार हिंदू वर्ष होगा 13 माह का, 5 राशियों के लिए बनेगा अपराजेय योगइस बार हिंदू नववर्ष रौद्र संवत्सर के साथ एक खास खगोलीय संयोग लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार यह वर्ष सामान्य 12 महीनों का नहीं, बल्कि 13 महीनों का होगा, जिसे अधिमास का दुर्लभ योग माना जाता है। ऐसा संयोग वर्षों बाद बनता है और इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ता है। खास बात यह है कि इस विशेष वर्ष में 5 राशियों के लिए अपराजेय योग बन रहा है, जिससे उनके जीवन में तरक्की, धन-संपदा और सम्मान के नए द्वार खुल सकते हैं।

शुक्रवार के खास 5 उपाय, धन संबंधी परेशानी करेंगे दूर

शुक्रवार के खास 5 उपाय, धन संबंधी परेशानी करेंगे दूरFriday wealth remedies: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, समृद्धि, विलासिता और प्रेम का कारक माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो शुक्रवार के ये 5 ज्योतिषीय उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं:

Sankashti Chaturthi 2026: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और चंद्रोदय का समय

Sankashti Chaturthi 2026: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और चंद्रोदय का समयDwijapriya Sankashti Chaturthi : द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इसे विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, बाधा निवारण और मानसिक शांति के लिए किया जाता है।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

