शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (16:16 IST)

Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?

Surya and Dhanishta nakshatra
6 फरवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि के करीब पहुँचते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और राशि स्वामी शनि है। सूर्य (राजा), मंगल (सेनापति) और शनि (न्यायाधीश) के इस त्रिकोणीय ऊर्जा प्रभाव के कारण सभी 12 राशियों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यहाँ सभी राशियों के लिए संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है।
 

1. मेष, सिंह और धनु (अग्नि तत्व)

इन राशियों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन विजयकारी रहेगा।
असर: आपके साहस में वृद्धि होगी। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी और अटके हुए धन की प्राप्ति होगी।
सावधानी: क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपनों से अनबन हो सकती है।
 

2. वृषभ, कन्या और मकर (पृथ्वी तत्व)

इन राशियों के लिए यह समय परिश्रम से लाभ का है।
असर: कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मकर राशि वालों के लिए यह समय पद-प्रतिष्ठा दिलाने वाला हो सकता है।
सावधानी: सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर आंखों और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

3. मिथुन, तुला और कुंभ (वायु तत्व)

वायु तत्व की राशियों के लिए यह बौद्धिक उन्नति का समय है।
असर: नए विचार और व्यापारिक समझौते सफल होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा।
सावधानी: वाणी में कठोरता आ सकती है, संवाद करते समय विनम्र रहें।
 

4. कर्क, वृश्चिक और मीन (जल तत्व)

इन राशियों के लिए सूर्य का धनिष्ठा में प्रवेश मिश्रित फलदायी रहेगा।
असर: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों को संपत्ति से लाभ हो सकता है।
सावधानी: मानसिक तनाव से बचें और बिना सोचे-समझे निवेश न करें।
