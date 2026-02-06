शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक स्थल
  4. char-dham-yatra-2026- dates-registration-process
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (17:08 IST)

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

The picture shows the Char Dham temples and the caption says Char Dham Yatra 2026.
चार धाम यात्रा 2026 में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जहां यात्रियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पहचान पत्र और यात्रा तिथि दर्ज करनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यात्रियों को ई-पास जारी किया जाएगा, जिसे यात्रा के दौरान दिखाना जरूरी होगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसे प्रमुख केंद्रों पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन का कहना है कि सीमित स्लॉट और बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु पहले से पंजीकरण कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
 

1. चार धाम यात्रा 2026 कब शुरू होगी?

2026 की चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो सकती है जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं, इसके बाद केदारनाथ व बद्रीनाथ भी क्रमशः खुलेंगे। 
 

2. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है

चार धाम यात्रा के लिए हर श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन (e-pass) करना जरूरी है। बिना वैध रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।
 

3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

आधिकारिक Char Dham Yatra पोर्टल या उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाएँ।
मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें।
यात्रा की तारीख, धामों का चयन और व्यक्तिगत जानकारी (ID, फोटो आदि) भरें।
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको QR-code yatra e-pass मिलेगा, जिसे यात्रा में दिखाना होगा।
 

4. मोबाइल ऐप और व्हाट्सऐप से भी रजिस्ट्रेशन

'Tourist Care Uttarakhand' ऐप से रजिस्ट्रेशन आसान हो जाता है। या इनके अधिकृत व्हाट्सऐप नंबर पर 'Yatra' भेजकर भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
 

5. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध

अगर ऑनलाइन नहीं कर पाते तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून आदि रजिस्ट्री केंद्रों पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- वैध पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि)
- हाल की फोटो
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (अगर मांगा जाए)
टिप: यात्रा सीज़न में भीड़ और सीमित स्लॉट के कारण रजिस्ट्रेशन पहले से कर लेना बेहतर है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्टPhalgun month importance in Hindu calendar: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो आध्यात्मिक पूर्णता, भक्ति, प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना गया है। इस मास के समाप्त होते ही चैत्र मास से नववर्ष का आरंभ होता है, इसलिए फाल्गुन को पुराने कर्मों के समापन और नए संकल्पों की तैयारी का समय कहा जाता है।

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब रहेगा, भारत में सूतककाल का समय क्या है?

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब रहेगा, भारत में सूतककाल का समय क्या है?साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण: जानें तिथि, समय और भारत पर इसका प्रभाव

मकर राशि में त्रिग्रही योग से बने रुचक और आदित्य मंगल योग, 4 राशियों की किस्मत चमकाएंगे

मकर राशि में त्रिग्रही योग से बने रुचक और आदित्य मंगल योग, 4 राशियों की किस्मत चमकाएंगेमकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की उपस्थिति है। मंगल अपनी उच्च राशि मकर में है, जिससे 'रूचक राजयोग' बन रहा है। सूर्य और मंगल की युति आदित्य मंगल योग बना रही है। मकर राशि में ग्रहों की इस शक्तिशाली युति का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

और भी वीडियो देखें

Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?

Sun Transit 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, 12 राशियों के लिए क्या बदलेगा?धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का गोचर 12 राशियों की दिशा बदल सकता है। जानिए किन राशियों को होगा फायदा और किन्हें रहना होगा सतर्क, जानिए राशिफल।

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफल

Venus Transit in Aquarius: 12 राशियों का भविष्य बदलेगा, जानिए राशिफलशुक्र के कुंभ राशि में गोचर से राशियों पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मेष, सिंह, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर और धन के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और नौकरी-बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे, जबकि वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को खर्च बढ़ने, काम का दबाव रहने और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, जहां भाग्य का साथ कमजोर रह सकता है और आर्थिक मोर्चे पर सावधानी जरूरी होगी। कर्क राशि के जातकों में आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर कुछ राशियों के लिए तरक्की का संकेत देगा तो कुछ के लिए सतर्क रहने की सलाह देगा।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

2 अप्रैल 2026 से मंगल मचाएगा तबाही, 3 राशियों के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा

2 अप्रैल 2026 से मंगल मचाएगा तबाही, 3 राशियों के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगाmars transit april 2026 lucky zodiac signs: 2 अप्रैल 2026 से मंगल की चाल बड़ा भूचाल ला सकती है। 3 राशियों के जीवन में अचानक बदलाव होंगे। जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे रहना होगा सतर्क।

Bhanu Saptami 2026: क्यों मनाई जाती है भानु सप्तमी, जानें महत्व, पूजा विधि और व्रत के लाभ

Bhanu Saptami 2026: क्यों मनाई जाती है भानु सप्तमी, जानें महत्व, पूजा विधि और व्रत के लाभBhanu Saptami किसी भी माह में अगर रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ती है, तो उसे भानु सप्तमी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे रथ सप्तमी भी कहते कहते हैं। इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर रविवार पड़ रहा है, अत: 08 फरवरी को भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com