शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Hug Day 2026: गले लगाने का सही तरीका और ये बड़ी गलतियां न करें

एक सुकून भरी झप्पी का बेहतीन फोटो
Hug Day: वेलेंटाइन वीक के छठे दिन, यानी 12 फरवरी को हग डे मनाया जाता है। साल 2026 में यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। एक जादू की झप्पी न केवल तनाव कम करती है, बल्कि बिना कुछ कहे प्यार और सुरक्षा का अहसास भी कराती है।ALSO READ: Teddy Day 2026: पार्टनर को खुश करने के टिप्स और जरूरी सावधानियां
 
वैज्ञानिक रूप से भी, गले लगाने से शरीर में 'ऑक्सीटोसिन' (लव हार्मोन) रिलीज होता है, जो रिश्तों में विश्वास बढ़ाता है।
 
  • सच्ची भावना (The Intent)
  • सही समय (Timing)
  • कंफर्ट का ध्यान
  • गले लगाने का सही तरीका और इसके फायदे
  • साइड हग
  • ये बड़ी गलतियां न करें (Mistakes to Avoid)
  • हग डे 2026 स्पेशल टिप
  • वेलेंटाइन डे- FAQs
 

सच्ची भावना (The Intent)

गले लगाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। जब आप गले मिलें, तो पूरी तरह उस पल में मौजूद रहें। आपकी गर्माहट और धड़कन आपके पार्टनर को सुकून देनी चाहिए।
 

सही समय (Timing)

अगर आपका पार्टनर तनाव में है या थका हुआ है, तो एक लंबा 'हग' उनके लिए थेरेपी की तरह काम करेगा। 2026 में यह वर्किंग डे (गुरुवार) को है, इसलिए ऑफिस से आने के बाद एक सुकून भरी झप्पी बेहतरीन होगी।ALSO READ: Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव
 

कंफर्ट का ध्यान

गले लगते समय ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति सहज (Comfortable) महसूस करे। बहुत ज्यादा जोर से न भींचें और न ही बहुत ढीले तरीके से गले मिलें।
 

साइड हग

अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं, तो एक छोटा और शालीन 'साइड हग' भी काफी है। एकांत में आप अपनी भावनाओं को ज्यादा गहराई से व्यक्त कर सकते हैं।
 

ये बड़ी गलतियां न करें (Mistakes to Avoid)

इजाजत और सहजता: अगर आप किसी नए रिश्ते में हैं, तो सीधे गले लगने के बजाय उनकी शारीरिक भाषा (Body Language) को समझें। अगर वे हिचकिचा रहे हैं, तो जबरदस्ती न करें।
 
दुर्गंध का ध्यान (Hygiene): गले मिलते समय आप एक-दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मुंह की दुर्गंध या पसीने की गंध आपके पार्टनर का मूड खराब कर सकती है। अच्छी परफ्यूम या माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें।
 
जल्दबाजी: गले लगकर तुरंत अलग हो जाना 'औपचारिकता' (Formality) जैसा लगता है। कम से कम 5-10 सेकंड तक रुकें ताकि दोनों को उस अहसास का आनंद मिल सके।
 
गलत जगह स्पर्श: गले लगते समय अपने हाथों की स्थिति का ध्यान रखें। शालीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पार्टनर को असुरक्षित महसूस न हो।
 
दूसरों के सामने असहज करना: अगर आपका पार्टनर शर्मीला है, तो भीड़ के बीच उन्हें गले लगाकर शर्मिंदा न करें। उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें।
 

हग डे 2026 स्पेशल टिप

चूंकि यह दिन गुरुवार को है, तो सुबह घर से निकलते समय एक 'गुड लक हग' दें और शाम को वापस आने पर एक 'वेलकम हग'। यह आपके पार्टनर के पूरे दिन की थकान मिटा देगा।
 
एक प्यारा सा विचार: 'एक झप्पी हजारों शब्दों से बेहतर होती है।'
 

वेलेंटाइन डे- FAQs

 
Q: वेलेंटाइन डे पर बच्चों के लिए क्या करना चाहिए?
A: बच्चों को कार्ड्स बनवाना और छोटे गिफ्ट्स देना अच्छा विकल्प है।
 
Q: वेलेंटाइन डे पर सोशल मीडिया पोस्ट कैसे करें?
A: प्यार भरे संदेश, फोटो, या रोमांटिक शायरी पोस्ट करें।
 
Q: वेलेंटाइन डे कब से फेमस हुआ?
A: 19वीं शताब्दी के बाद से वेलेंटाइन डे अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय हुआ।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
