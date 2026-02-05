गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (10:20 IST)

Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव

वेलेंटाइन वीक से संबंधित फोटो
Valentines Day celebrations: प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को दुनिया भर में 'वेलेंटाइन डे' मनाया जाता है। इसे 'प्यार का दिन' भी कहा जाता है। यह दिन केवल प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने जीवन में प्रेम, मित्रता और सद्भावना को महत्व देते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत पश्चिमी संस्कृति से हुई थी, लेकिन आज यह एक वैश्विक उत्सव बन चुका है जो सीमाओं और भाषाओं से परे है।
 
इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इस दिन का नाम सेंट वेलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। लोक कथाओं के अनुसार, तीसरी शताब्दी में रोम के राजा क्लॉडियस II ने सैनिकों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि शादीशुदा पुरुष अच्छे सैनिक नहीं बन सकते। सेंट वेलेंटाइन ने इस अन्याय का विरोध किया और गुप्त रूप से सैनिकों की शादियां करवाईं। जब राजा को यह पता चला, तो उन्होंने 14 फरवरी को उन्हें मृत्युदंड दे दिया। उनकी याद में ही यह दिन प्यार और बलिदान के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा।
 
  1. रोज डे
  2. प्रपोज डे
  3. चॉकलेट डे
  4. टेडी डे
  5. प्रॉमिस डे
  6. हग डे
  7. किस डे
  8. वेलेंटाइन डे
 
आज के आधुनिक समय में वेलेंटाइन डे केवल एक दिन का उत्सव न रहकर पूरे एक सप्ताह का उत्सव बन गया है, जिसे 'वेलेंटाइन वीक' कहा जाता है। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होती है:
 

7 फरवरी (रोज डे)

गुलाब देकर भावनाओं का इजहार करना।
 

8 फरवरी (प्रपोज डे)

अपने मन की बात पार्टनर के सामने रखना।
 

9 फरवरी (चॉकलेट डे)

रिश्तों में मिठास घोलना।
 

10 फरवरी (टेडी डे)

कोमलता और मासूमियत का संदेश।
 

11 फरवरी (प्रॉमिस डे)

साथ निभाने का वादा करना।
 

12 फरवरी (हग डे)

गले लगाकर अपनापन जताना।
 

13 फरवरी (किस डे)

प्रेम की गहराई को व्यक्त करना।
 

14 फरवरी (वेलेंटाइन डे)

प्रेमियों के मुख्य उत्सव का दिन।
 
प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है जो नफरत को मिटाने की शक्ति रखती है। वेलेंटाइन डे या वेलेंटाइन वीक भी इसी भावना को समर्पित है। 
 
विशेष विचार: 'प्रेम वह भाषा है जिसे गूंगे बोल सकते हैं और बहरे सुन सकते हैं।' इस वेलेंटाइन डे, केवल उपहार न दें, बल्कि सम्मान और समय भी दें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
