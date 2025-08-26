मंगलवार, 26 अगस्त 2025
कृति शर्मा
मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (16:43 IST)

गर्लफ्रेंड के लंबे लवलेटर के बदले लगाने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी कैप्टन ने शेयर किया यादगार किस्सा

army man shares love letter hindi news
Instagram : capt_dvs

आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में, जब एक बटन दबाते ही मैसेज सेकंडों में पहुंच जाता है, कुछ इमोजी ही भावनाओं को बयां कर देते हैं, ऐसे दौर में एक हाथ से लिखी चिट्ठी (Hand Written Letter) की अहमियत शायद कुछ लोगों को पुरानी लगे या शायद कुछ लोग इस अहमियत से वाकिफ भी न हों। लेकिन वो लोग जो उस दौर से गुज़रे हैं जब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट दूर की बात थी, उनके लिए चिट्ठी सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि जज़्बातों की एक खूबसूरत तस्वीर थी।
 
उस वक़्त में प्यार करना आसान नहीं था, और अपने प्यार का इज़हार करना तो और भी मुश्किल। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करना चाहती थी, तो वो अपनी भावनाओं को समेटकर कागज पर उतार देती थी। वो हर शब्द, हर वाक्य दिल की गहराइयों से निकलता था।
 
एक खत में सिर्फ बातें नहीं होती थीं, उसमें शामिल होती थी उसके प्यार की खुशबू, दूरियों का गम, इंतजार की घड़ियां और उस पल का इंतजार, उस मिलन का इंतजार, जिसका सपना वे हर रात देखा करते थे। 
 
इसका बेहद दिल को छू लेने वाला उदाहरण हाल ही में सामने आया जब एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर कैप्टन धर्मवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में उन्होंने वह लेटर दिखाया जो उनकी पत्नी (तब गर्लफ्रेंड) ने उन्हें 10 दिसंबर 2001 को भेजी थी, जब वे चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे।
 
इस लेटर के पीछे एक और प्यारी कहानी थी। एकेडमी में कैडेट्स को अपनी चिट्ठियां पाने के लिए 100 से 500 पुश-अप्स करने होते थे और क्योंकि ये चिट्ठी थोड़ी लंबी और भारी थी, धर्मवीर सिंह को पूरे 500 पुश-अप्स करने पड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पुश-अप्स पूरे दो घंटे में किए, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़ने की खुशी ने सारी थकान मिटा दी।
 
इस चिट्ठी में उनकी गर्लफ्रेंड ने एक जगह लिखा, "I hate the thought of you being punished for my letters."  (मुझे इस बात से नफरत है कि मेरे पत्रों के लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी) ये एक छोटा सा सेंटेंस नहीं, बल्कि एक एहसास था कि मोहब्बत सिर्फ अपने जज़्बातों को कह देना नहीं, बल्कि सामने वाले की तकलीफ को महसूस करना भी है।
India Post ने भी इस प्यारी सी कहानी पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा, “क्या ये कमाल नहीं कि एक पुराना खत आज भी बोलता है? तभी तो कुछ रिश्ते हमेशा चिट्ठियों में जिंदा रहते हैं।”
 
ऐसे खतों की खास बात ये थी कि वो समय मांगते थे लिखने में भी और पहुंचने में भी। लेकिन वही इंतज़ार, वही बेचैनी उसे इतना खास बनाती थी। दिन-रात पोस्ट मैन का इंतज़ार, हर आहट पर दौड़कर दरवाज़े तक जाना, और जब चिट्ठी हाथ में आती थी, तो मानो दुनिया थम जाती थी।
 
पढ़ते वक़्त दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थीं, और हर शब्द में अपने प्यार की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर चाहे वो खुशी हो, शिकायत हो, या सिर्फ एक सादा "मुझे तुम्हारी याद आ रही है।"
 
आज भले ही टेक्नोलॉजी ने दूरियों को मिटा दिया हो, लेकिन वो एहसास, वो गहराई, जो एक खत के जरिए मिलती थी, उसे कोई ऑनलाइन नोट या चैट रिप्लेस नहीं कर सकता।
 
चिट्ठियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थीं, उन्हें महसूस किया जाता था। वो सिर्फ पन्ने नहीं होते थे उस दौर की मोहब्बत थी, जब हर लफ्ज, हर एक फीलिंग, एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचता था।
 


गर्लफ्रेंड के लंबे लवलेटर के बदले लगाने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी कैप्टन के शेयर किया यादगार किस्सा

