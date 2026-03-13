शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. निबंध
  4. Essay on Gudi Padwa, Chaitra Navratri n Cheti Chand
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (17:08 IST)

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन हिन्दी निबंध

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन फोटो
Essay Hindu New Year:  भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों की एक लंबी श्रृंखला है, और प्रत्येक पर्व अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड ये तीन प्रमुख पर्व हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
 
1. चैत्र नवरात्रि
2. गुड़ीपड़वा
3. चेटीचंड
4. निष्कर्ष
 

आइए, इन पर्वों के बारे में विस्तृत रूप से जानें...

 

1. चैत्र नवरात्रि:

चैत्र नवरात्रि हिन्दू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। यह पर्व विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा का पर्व होता है। इस दौरान भक्त माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पर्व नौ दिन तक चलता है और इसका समापन राम नवमी के दिन होता है।
 
चैत्र नवरात्रि का पर्व भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत में। इस पर्व के दौरान व्रति, उपवास, भजन-कीर्तन और पूजा का आयोजन होता है। श्रद्धालु इस समय विशेष रूप से तंत्र-मंत्र और देवी के भव्य रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए भी लाभकारी होता है। नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि और समर्पण का होता है।
 

2. गुड़ीपड़वा:

 
गुड़ीपड़वा भारतीय नववर्ष का पर्व है, जो खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हिन्दू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 'गुड़ी' शब्द का अर्थ होता है ध्वज, और 'पड़वा' का अर्थ होता है पहले दिन का पर्व। इस दिन लोग अपने घरों में गुड़ी (ध्वज) स्थापित करते हैं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है।
 
गुड़ीपड़वा पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। विशेष रूप से इस दिन विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं। यह दिन न केवल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह देश की संस्कृति, परंपरा और एकता का भी प्रतीक है।

 

3. चेटीचंड:

 
चेटीचंड एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, और सिंधी समाज इसे अपने नववर्ष के रूप में मनाता है। चेटीचंड का पर्व भगवान झूलेलाल की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है।
 
इस दिन सिंधी समाज के लोग अपने घरों को सजाते हैं, पूजा करते हैं और एक-दूसरे से शुभकामनाएं साझा करते हैं। झूलेलाल भगवान को सिंधियों का आराध्य देवता माना जाता है, और इस दिन उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया जाता है। चेटीचंड पर्व सिंधि समाज की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का पर्व है।
 

निष्कर्ष:

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड, ये सभी पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। इन पर्वों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। चैत्र नवरात्रि में जहां देवी पूजा का महत्व है, वहीं गुड़ीपड़वा और चेटीचंड नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं।

इन पर्वों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इन पर्वों के दौरान हम न केवल अपने धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं, बल्कि यह हमें आत्म-निर्माण, शुद्धता और एकता के मार्ग पर भी अग्रसर करते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मियों में आइस एप्पल खाने के फायदे, जानें क्यों कहलाता है सुपरफ्रूट

गर्मियों में आइस एप्पल खाने के फायदे, जानें क्यों कहलाता है सुपरफ्रूटIce Apple Benefits In Summer: गर्मियों का मौसम शरीर से ऊर्जा को तेजी से खींच लेता है। पसीना, थकान, चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में शरीर को ठंडक पहुंचाने और हाइड्रेट रखने वाले प्राकृतिक विकल्पों की जरूरत होती है। आइस एप्पल या ताड़गोला (Ice Apple/Tadgola)

आम का रस और कैरी पना, दोनों साथ में पीने से क्या होता है?

आम का रस और कैरी पना, दोनों साथ में पीने से क्या होता है?Aamras And Aam Panna: गर्मी का मौसम आते ही आम की बहार छा जाती है। हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर में आम का रस और कच्चे आम से बना केरी पना बड़े चाव से पीया जाता है। दोनों ही पेय स्वाद में लाजवाब, ठंडक देने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं।

गर्मी के दिनों में फैशन में हैं यह कपड़े, आप भी ट्राय करना ना भूलें

गर्मी के दिनों में फैशन में हैं यह कपड़े, आप भी ट्राय करना ना भूलेंTrending summer outfits : फैब्रिक का मतलब कपड़ा या वस्त्र होता है। गर्मी के दिनों में यह किसी भी प्रकार के मुलायम सामग्री से बने होते हैं, जो खासकर समय के दिनों में सभी पहनना पसंद करते हैं। अत: फैब्रिक शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के धागों, जैसे कि सूत, रेशम, या सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं यहां...

क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना बढ़ा सकता है अस्थमा का खतरा?

क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना बढ़ा सकता है अस्थमा का खतरा?Is ice cream bad for asthma: गर्मियों का मौसम आते ही आइसक्रीम की याद हर किसी को सताने लगती है। ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी आइसक्रीम किसे पसंद नहीं? लेकिन अगर आपको अस्थमा है, तो क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना आपके लिए सेफ है?

कैंसर शरीर में कैसे फैलता है? जर्मन रिसर्च टीम ने किया नया खुलासा

कैंसर शरीर में कैसे फैलता है? जर्मन रिसर्च टीम ने किया नया खुलासाCancer Research in Germany: कैंसर शरीर में उस तरह नहीं फैलता, जैसा माना जाता है कैंसर के प्रसंग में मेटास्टेसिस प्राथमिक ट्यूमर से उत्पन्न होने वाले द्वितीयक ट्यूमर (अर्बुद) होते हैं। मेटास्टेसिस (Metastasis) वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से हटकर, रक्तप्रवाह या लसीका प्रणाली के माध्यम से, शरीर के अन्य अंगों में फैलती हैं और वहां नए (secondary) ट्यूमर बनाती हैं।

और भी वीडियो देखें

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन हिन्दी निबंध

चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर बेहतरीन हिन्दी निबंधGudi Padwa par nibandh: भारतीय संस्कृति पर्वों और उत्सवों की अनूठी माला है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हिन्दू नववर्ष के आरंभ के साथ ही खुशियों का आगमन होता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और चेटीचंड जैसे पर्व अपनी विशिष्ट छटा बिखेरते हैं। यहां पढ़ें चैत्र नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चेटीचंड पर्व पर हिन्दी में रोचक निबंध...

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजन

Gas-free vegetarian dishes: LPG गैस के बिना बनने वाले 20 शाकाहारी व्यंजनGas-free cooking methods for vegans: यहां 20 शाकाहारी व्यंजन दिए गए हैं जिन्हें आप LPG गैस के बिना बना सकते हैं। ये रेसिपीज बिना चूल्हे के तैयार की जा सकती हैं, और इनमें से कई रेसिपीज फ्रिज, ओवन, स्टीमर, और मिक्सर के माध्यम से बन सकती हैं।

गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट

गैस सिलेंडर खत्म होने का डर छू मंतर! बिना LPG गैस के भी पक सकता है खाना, ये 7 तरीके हैं सबसे बेस्ट7 Alternatives to LPG Gas: भारत में 70 साल पहले कौनसी गैस हुआ करती थी, लोग पारंपरिक विकल्प का ही उपयोग करते थे। हालांकि आजकल लकड़ी या कोयले के अलाव भी बहुत सारे विकल्प है। LPG गैस महंगी होने पर खाना पकाने के लिए क्या करें? जानिए LPG के अलावा 7 सस्ते और आसान विकल्प, जिनसे कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं खाना।

Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातें

Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातेंRani Avanti Bai Lodhi: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने अपने साहस और बलिदान से देश को आजादी की राह दिखाई। ऐसी ही महान वीरांगना थीं रानी अवंति बाई लोधी, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

घर में यदि गैस और इंडक्शन दोनों नहीं है, तो इन 5 आसान तरीकों से फटाफट पकेगा खाना

घर में यदि गैस और इंडक्शन दोनों नहीं है, तो इन 5 आसान तरीकों से फटाफट पकेगा खानाElectric cooking tips: अक्सर रसोई गैस खत्म होने पर हम सबसे पहले इंडक्शन (Induction) के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर बिजली न हो या इंडक्शन उपलब्ध न हो, तो भी हमारे पास ऐसे कई स्मार्ट जुगाड़ और आधुनिक विकल्प मौजूद हैं जिनसे खाना फटाफट तैयार हो सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com