यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिश

Fireless cooking dishes in Hindi: खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाना किसी आफत से कम नहीं लगता, खासकर जब जोरों की भूख लगी हो। लेकिन चिंता की बात नहीं है! आप बिना आंच के भी आप कुछ ऐसी स्वादिष्ट और पौष्टिक डिशेज बना सकते हैं जो मिनटों में तैयार हो जाती हैं।

यहां पाठकों की सुविधा के लिए 5 आसान डिशेज हैं जिन्हें आप बिना LPG के झटपट बना सकते हैं:

1. मसाला पोहा (भिगोया हुआ) पोहा बनाने के लिए हमेशा गैस की जरूरत नहीं होती। कैसे बनाएं: पोहे को साफ करके दो बार पानी से धो लें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब पोहा नरम हो जाए, तो इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक मिलाएं। ऊपर से बारीक सेव या मूंगफली डालकर सर्व करें।

2. स्प्राउट्स चाट/अंकुरित अनाज यह सबसे हेल्दी और पेट भरने वाला विकल्प है। कैसे बनाएं: अंकुरित मूंग या चने लें। इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और उबला हुआ आलू (यदि रखा हो) मिलाएं। थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस डालें। यह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता तुरंत तैयार है।

3. फ्रूट क्रीम या फ्रूट सलाद अगर आपको कुछ मीठा और हल्का खाने का मन है। कैसे बनाएं: आपके पास जो भी फल उपलब्ध हों (केला, सेब, पपीता, अंगूर), उन्हें काट लें। इसमें थोड़ी ताजी मलाई या क्रीम और थोड़ी चीनी/शहद मिलाएं। ऊपर से थोड़े सूखे मेवे (Dry Fruits) डाल दें। यह आपको तुरंत एनर्जी देगा।

4. दही चूड़ा दही चूड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश में यह बहुत लोकप्रिय है और बिना गैस के सबसे जल्दी बनने वाला भोजन है। यह पारंपरिक और जल्दी तृप्त करने वाला व्यंजन है।

कैसे बनाएं: पतले चूड़े (पोहा) को धोकर साफ कर लें। इसमें ताजा दही और स्वादानुसार चीनी या गुड़ मिलाएं। अगर आप नमकीन खाना चाहते हैं, तो नमक और भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं। इसमें केला काटकर डालना स्वाद को दोगुना कर देता है।

5. वेजिटेबल या क्रीम/ सैंडविच सैंडविच के लिए टोस्टर या तवे की जरूरत अनिवार्य नहीं है, 'कच्चा सैंडविच' भी बहुत स्वाद लगता है।

