गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिश

Cooking tips when gas cylinder ends
Fireless cooking dishes in Hindi: खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाना किसी आफत से कम नहीं लगता, खासकर जब जोरों की भूख लगी हो। लेकिन चिंता की बात नहीं है! आप बिना आंच के भी आप कुछ ऐसी स्वादिष्ट और पौष्टिक डिशेज बना सकते हैं जो मिनटों में तैयार हो जाती हैं।ALSO READ: एक जनपद एक व्यंजन, दुनिया चखेगी यूपी का हर स्वाद
 

यहां पाठकों की सुविधा के लिए 5 आसान डिशेज हैं जिन्हें आप बिना LPG के झटपट बना सकते हैं:

 

1. मसाला पोहा (भिगोया हुआ)

पोहा बनाने के लिए हमेशा गैस की जरूरत नहीं होती।
 
कैसे बनाएं: पोहे को साफ करके दो बार पानी से धो लें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब पोहा नरम हो जाए, तो इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक मिलाएं। ऊपर से बारीक सेव या मूंगफली डालकर सर्व करें।
 

2. स्प्राउट्स चाट/अंकुरित अनाज

यह सबसे हेल्दी और पेट भरने वाला विकल्प है।
कैसे बनाएं: अंकुरित मूंग या चने लें। इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और उबला हुआ आलू (यदि रखा हो) मिलाएं। थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस डालें। यह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता तुरंत तैयार है।
 

3. फ्रूट क्रीम या फ्रूट सलाद

अगर आपको कुछ मीठा और हल्का खाने का मन है।
 
कैसे बनाएं: आपके पास जो भी फल उपलब्ध हों (केला, सेब, पपीता, अंगूर), उन्हें काट लें। इसमें थोड़ी ताजी मलाई या क्रीम और थोड़ी चीनी/शहद मिलाएं। ऊपर से थोड़े सूखे मेवे (Dry Fruits) डाल दें। यह आपको तुरंत एनर्जी देगा।
 

4. दही चूड़ा

दही चूड़ा बिहार और उत्तर प्रदेश में यह बहुत लोकप्रिय है और बिना गैस के सबसे जल्दी बनने वाला भोजन है। यह पारंपरिक और जल्दी तृप्त करने वाला व्यंजन है।
 
कैसे बनाएं: पतले चूड़े (पोहा) को धोकर साफ कर लें। इसमें ताजा दही और स्वादानुसार चीनी या गुड़ मिलाएं। अगर आप नमकीन खाना चाहते हैं, तो नमक और भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं। इसमें केला काटकर डालना स्वाद को दोगुना कर देता है।
 

5. वेजिटेबल या क्रीम/ सैंडविच

सैंडविच के लिए टोस्टर या तवे की जरूरत अनिवार्य नहीं है, 'कच्चा सैंडविच' भी बहुत स्वाद लगता है।
 
कैसे बनाएं: ब्रेड स्लाइस पर मक्खन, हरी चटनी या मलाई लगाएं। इसके बीच में खीरा, टमाटर और प्याज के स्लाइस रखें। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कें। आप चाहें तो इसमें पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलाव

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलावIndian Gooseberry Health Benefits: आंवला का सेवन आपकी आंखों, बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। अगर आप रोज एक आंवला खाते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी आप स्वयं में महसूस करेंगे।

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कार

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कारमृत्यु से पूर्व किसी किसी के संपूर्ण चेतना के लौट आने के बारे में कई लोगों से सुना हूं। खुद में यह दुर्लभ होता है और रोमांचक भी। अगर किसी को अल्जाइमर (एक लाइलाज रोग जिसमें रोगी की याददाश्त तीन चार साल के बच्चे जैसी हो जाती है) हो तब तो मृत्यु पूर्व उस व्यक्ति की चेतना का लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं।

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासनYoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'स्ट्रेस' एक साइलेंट किलर है। अगर आपका मन शांत नहीं है, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। योग की ये 7 मुद्राएं आपके दिमाग के 'हैप्पी हार्मोन्स' को एक्टिव कर देंगी।

और भी वीडियो देखें

यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिश

यदि खत्म हो गई है गैस तो परेशान न हो, बिना LPG के जल्दी से बनाएं ये 5 आसान डिशWithout LPG Cooking Tips: आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में रसोई गैस (LPG) का अचानक खत्म हो जाना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं लगता। खासकर तब, जब आपको जोरों की भूख लगी हो या सुबह के वक्त दफ्तर और स्कूल जाने की जल्दी हो। आइए जानते हैं इस परेशानी का इलाज कैसे करें?

Jhulelal Jayanti 2026: वर्ष 2026 में झूलेलाल जयंती कब मनाई जाएगी?

Jhulelal Jayanti 2026: वर्ष 2026 में झूलेलाल जयंती कब मनाई जाएगी?Jhulelal jayanti kab hai: सिंधी समुदाय में झूलेलाल जयंती और चेटीचंड पर्व का मुख्य महत्व भगवान झूलेलाल की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। सिंधी समाज उन्हें जल देवता का वरुण अवतार मानता है। मान्यता है कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। यह दिन सिंधी समुदाय के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकार

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकारWorld Consumer Rights Day: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने का एक अवसर है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम सही सामान और सेवाओं का चयन कर सकें और किसी भी गलत प्रथा का विरोध कर सकें।

सीता परित्याग पर दोहे

सीता परित्याग पर दोहेसन्नाटे में थी सभा, सम्मुख खड़ा समाज। कठिन घड़ी थी राम को, चुनना धर्म-जहाज॥ धोबी तो बस नाम था, संशय था चहुं ओर। मर्यादा की डोर थी, खींची दोनों छोर॥ त्याग नहीं परित्याग था, सुधि लेना यह बात। जग के हित ही राम ने, सहे विरह के घात॥ लोक-लाज की कीच को, लेकर अपने अंग। सीता को रक्षित किया, होकर के बदरंग।

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवसAdinath Birth Celebration: भगवान आदिनाथ के जीवन की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शन भी है। उनके जन्म कल्याणक दिवस को जैन समाज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। इस दिन को ध्यान, साधना और उपासना का दिन माना जाता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी अपने जीवन में उत्तम आचार-व्यवहार और संयमित जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र वदी नवमी को मनाया जाता है।
Webdunia
