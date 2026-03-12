गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 12 मार्च 2026 (17:06 IST)

Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातें

रानी अवंति बाई
Rani Avanti Bai sacrifice day: हर वर्ष 20 मार्च को रानी अवंति बाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उनके साहस और योगदान को याद किया जाता है। रानी अवंति बाई लोधी भारत की उन वीरांगनाओं में से एक थीं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। वे मध्यप्रदेश के रामगढ़ राज्य की रानी थीं और 1857 के युद्ध (Indian Rebellion of 1857) में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है।ALSO READ: National Safety Day 2026: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है?
 
1️. रामगढ़ की वीर रानी
2️. 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका
3️. अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ीं
4️. वीरता के साथ दिया बलिदान
5️. आज भी प्रेरणा का स्रोत
 
आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 5 खास बातें।

 

1️. रामगढ़ की वीर रानी

रानी अवंति बाई मध्यप्रदेश के रामगढ़ राज्य की रानी थीं। अपने पति राजा विक्रमादित्य लोधी के निधन के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और जनता के हित में शासन किया। उन्होंने केवल एक शासक के रूप में ही नहीं बल्कि एक साहसी योद्धा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। जब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, तब रानी अवंति बाई ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग चुना।
 

2️. 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका

जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, तब उस समय रानी अवंति बाई ने भी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। रानी अवंति बाई ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया और आसपास के कई राजाओं और सैनिकों को एकजुट किया। उन्होंने आसपास के कई राजाओं और सैनिकों को भी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध हुआ।
 

3️. अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ीं

रानी अवंति बाई ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। रानी अवंति बाई केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्होंने अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः जब युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और पकड़े जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, तब उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वीरगति को स्वीकार किया।
 

4️. वीरता के साथ दिया बलिदान

जब युद्ध के दौरान स्थिति कठिन हो गई और अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने का खतरा हुआ, तब रानी अवंति बाई ने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरता और बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को रानी अवंति बाई बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाता है और उनके साहस तथा देशभक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है।
 

5️. आज भी प्रेरणा का स्रोत

रानी अवंति बाई का जीवन आज भी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी बहादुरी और देशभक्ति हमें साहस और आत्मसम्मान का महत्व सिखाती है। रानी अवंति बाई का साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति समर्पण और संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास, थीम, महत्व और उपभोक्ताओं के अधिकार
