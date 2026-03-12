Rani Avanti Bai Lodhi: 20 मार्च, रानी अवंति बाई बलिदान दिवस, जानें 5 खास बातें

Rani Avanti Bai sacrifice day: हर वर्ष 20 मार्च को रानी अवंति बाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उनके साहस और योगदान को याद किया जाता है। रानी अवंति बाई लोधी भारत की उन वीरांगनाओं में से एक थीं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। वे मध्यप्रदेश के रामगढ़ राज्य की रानी थीं और 1857 के युद्ध (Indian Rebellion of 1857) में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है।

आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 5 खास बातें।

रानी अवंति बाई मध्यप्रदेश के रामगढ़ राज्य की रानी थीं। अपने पति राजा विक्रमादित्य लोधी के निधन के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और जनता के हित में शासन किया। उन्होंने केवल एक शासक के रूप में ही नहीं बल्कि एक साहसी योद्धा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। जब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, तब रानी अवंति बाई ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग चुना।

जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, तब उस समय रानी अवंति बाई ने भी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। रानी अवंति बाई ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया और आसपास के कई राजाओं और सैनिकों को एकजुट किया। उन्होंने आसपास के कई राजाओं और सैनिकों को भी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध हुआ।

रानी अवंति बाई ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। रानी अवंति बाई केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्होंने अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः जब युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और पकड़े जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, तब उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वीरगति को स्वीकार किया।

जब युद्ध के दौरान स्थिति कठिन हो गई और अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने का खतरा हुआ, तब रानी अवंति बाई ने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरता और बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को रानी अवंति बाई बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाता है और उनके साहस तथा देशभक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है।

रानी अवंति बाई का जीवन आज भी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी बहादुरी और देशभक्ति हमें साहस और आत्मसम्मान का महत्व सिखाती है। रानी अवंति बाई का साहस और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति समर्पण और संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।