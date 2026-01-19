सोमवार, 19 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Maharana Pratap: महाराणा प्रताप की पुण्‍यतिथि, जानें उनकी वीरता के बारे में 6 खास बातें

Maharana Pratap Punyatithi, Maharana Pratap Death Anniversary
Rajput Warrior Maharana Pratap: महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनाई जाती है। यह दिन भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और राणा की वीरता को याद करने का दिन है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुम्भलगढ़ में हुआ था, और वे मेवाड़ के राजा थे। उनकी वीरता, संघर्ष, और देशभक्ति की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। आइए यहां जानते हैं उनके बारे में...
 
महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से
 
1. हल्दीघाटी का युद्ध:
18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। अकबर की सेना अत्यधिक बड़ी और सुसज्जित थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ भी साहस और वीरता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। हालांकि युद्ध में प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, और हल्दीघाटी के युद्ध में तकनीकी रूप से मुगल सेना विजयी हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है।
 
2. प्राकृतिक संसाधनों से लड़ाई :
हल्दीघाटी की हार के बावजूद, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्हें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी सेना ने जंगलों में छिपकर जीवन यापन किया और दुश्मनों से लड़ाई जारी रखी। प्रताप का घोड़ा, चेतक, भी युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसकी वीरता की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं।
 
3. स्वाभिमान और स्वतंत्रता :
महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वे हमेशा स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़े। उनके जीवन का यह सिद्धांत आज भी प्रेरणादायक है। उनके संघर्ष से यह सिखने को मिलता है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन सही दिशा में संघर्ष और दृढ़ नायकत्व से ही सफलता मिलती है।
 
4. चेतक का साहस :
महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी युद्ध के मैदान में उनकी मदद करता था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान, चेतक ने अपनी जान की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप को बचाया। उसकी वीरता की गाथाएं आज भी लोगों के बीच गाई जाती हैं।
 
5. दिवेर का युद्ध: 
हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए मुगलों को करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद उन्होंने धीरे-धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः जीत लिया।
 
6. योगदान और निधन: 
महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका नाम भारतीय इतिहास में न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में भी लिया जाता है। उन्होंने मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इस प्रकार भारतीय राजाओं और नायकों के बीच अपनी स्थायी पहचान बनाई। आज 19 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। सन् 1597 में आज ही के दिन मेवाड़ के इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली थी। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके साहस, दृढ़ता और देशभक्ति भरे जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं।
 
महाराणा प्रताप पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: Maharana Pratap FAQs 
 
Q. महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ था?
A. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई थीं।
 
Q. महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था?
A. उन्हें बचपन में प्यार से 'कीका' कहकर पुकारा जाता था। मेवाड़ के आदिवासी भील समुदाय के लोग उन्हें इसी नाम से संबोधित करते थे।
 
Q. हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ और इसका परिणाम क्या रहा?
A. हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून, 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। 
 
