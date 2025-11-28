शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. पुण्यतिथि
  4. Mahatma Jyotiba Phule Death Anniversary
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (10:16 IST)

Jyotiba Phule: महात्मा ज्योतिबा फुले: पुण्यतिथि, जीवन परिचय और सामाजिक क्रांति

28 November Death Anniversary
28 November Death Anniversary: महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष और समाज सुधार का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय समाज के लिए जो कार्य किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके योगदान के कारण ही भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा, जातिवाद का विरोध और समानता का सिद्धांत मजबूत हुआ। उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनकी शिक्षाओं को याद करना चाहिए और समाज में उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर उनका योगदान न केवल भारतीय समाज, बल्कि समाजवाद, आधुनिक शिक्षा, और मानवाधिकारों के लिए सदैव याद किया जाएगा।
 
महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय:
 
जन्म: 11 अप्रैल 1827, पुणे, महाराष्ट्र
पुण्यतिथि: 28 नवम्बर 1890
पति: सावित्रीबाई फुले (महिला शिक्षा की अग्रणी)
 
महात्मा फुले का जीवन समाज सुधारक के रूप में समर्पित रहा। उन्होंने भारत में जातिवाद, समाजिक असमानता, और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोला। वे भारत में पहले सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और उसे सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित किया।
 
यहां जानें महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रमुख कार्य और योगदान
 
1. महिला शिक्षा का प्रचार-प्रसार: महात्मा फुले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की शिक्षा था। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया।
1848 में उन्होंने भारत का पहला महिला विद्यालय खोला, जो पुणे में था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने इस स्कूल में पहली महिला शिक्षक के रूप में काम किया।
 
2. जातिवाद के खिलाफ संघर्ष: फुले ने भारतीय समाज में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि जातिवाद ने समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म दिया है। उन्होंने 'गुलामगीरी' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलितों और शूद्रों के अधिकारों की बात की और इस व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
 
3. समानता और न्याय के लिए संघर्ष: महात्मा फुले ने समाज में समानता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। उन्होंने समाज में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार की वकालत की। उन्होंने ब्राह्मणवाद और पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था को चुनौती दी, और सभी के लिए समानता की बात की।
 
4. शादी और विधवा पुनर्विवाह: ज्योतिबाजी ने भारतीय समाज में विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की वकालत की। उस समय विधवाओं को समाज में अपमानित किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे बदलने के लिए संघर्ष किया। हिंदू विवाह पद्धतियों को चुनौती देते हुए, उन्होंने समाज में विवाह के अधिक स्वतंत्र अधिकारों की बात की।
 
5. महात्मा फुले के शैक्षिक विचार: फुले का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई स्कूल खोले। उन्होंने शिक्षा को एक महान उपकरण माना, जिससे समानता, न्याय और समाज में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 
6. कृषि और आर्थिक सुधार: फुले ने कृषक समुदाय के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने किसान समाज की समस्याओं को समझा और उनके लिए कार्य किया। वे कृषकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदेOats and Makhana Chikki Recipe: यह एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें ओट्स और मखाने के पोषण के साथ शक्कर और तिल का स्वाद भी होता है। सर्दी के दिनों के लिहाज से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए आपको ओट्स, मखाने, तिल और गुड़ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी।

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

और भी वीडियो देखें

रूस और यूक्रेन युद्ध के अंत की ट्रम्प की 28 सूत्रीय योजना

रूस और यूक्रेन युद्ध के अंत की ट्रम्प की 28 सूत्रीय योजनाTrumps 28 proposal for Ukraine: अमेरिका ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव के सभी 28 बिंदुओं से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अवगत करा दिया है। यह योजना, जिसकी कई पर्यवेक्षकों द्वारा 'रूस के लिए अत्यधिक अनुकूल' होने के कारण कड़ी आलोचना की जा रही है, अभी अपने अंतिम नहीं, प्रारूपीय चरण में है।

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Constitution Day 2025: संविधान दिवस आज, जानें इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में 10 अनसुनी बातें

Constitution Day 2025: संविधान दिवस आज, जानें इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में 10 अनसुनी बातेंSamvidhan Divas Interesting Facts: आज 26 नवंबर है, और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था, हालांकि यह 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ था। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का अवसर है।

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के लिए श्रद्धांजलि कविता: एक था वीरू

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के लिए श्रद्धांजलि कविता: एक था वीरूगांव की पगडंडी से शुरू होकर बंबई की चकाचौंध तक फैली एक यात्रा धर्मेंद्र, जी आपका जीवन मानो किसी भूली हुई नदी की कथा हो जिसने पत्थरों से लड़ते हुए धूप और अंधेरों को चीरते हुए अपनी राह खुद बनाई। 'बंदिनी' के शांत, दृढ़ स्वभाव में आपकी विनम्रता की पहली झलक दिखी थी और 'फूल और पत्थर' से जिस धीरज और दमखम ने...

अयोध्या : श्री राम का ध्वजारोहण, सभी अटकलों पर लगा विराम

अयोध्या : श्री राम का ध्वजारोहण, सभी अटकलों पर लगा विरामअयोध्या में 22 जनवरी, 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, अब, ठीक 22 माह के पश्चात, अयोध्या नगरी एक और ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। यह दिवस 25 नवंबर, 2025 का है, इस दिन मंदिर के नवनिर्मित ऊंचे शिखर पर 191 फीट का गौरवान्वित करता 'केसरिया ध्वज' लहराएगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com