सोमवार, 18 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 18 अगस्त 2025 (11:45 IST)

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पुण्‍यतिथि, जानें 5 अनसुनी बातें

Netaji Subhash Chandra Bose
Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि 18 अगस्त को मनाई जाती है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 अगस्त, 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर आई थी। हालांकि, उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है।
 
आइए, जानते हैं उनसे जुड़ी 5 अनसुनी बातें:
1. जीवन परिचय: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह माना जाता है कि नेताजी का निधन 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू (अब ताइपेई, ताइवान) में एक विमान दुर्घटना में हुआ था। लेकिन इस पर आज भी संदेह है। कई लोग मानते हैं कि वह जीवित थे और वर्षों तक गुप्त रूप से भारत में रहे। उनके निधन से जुड़े रहस्य पर कई आयोग और जांच भी हुई, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। 
 
2. सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान: 1920 में, नेताजी ने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा दी थी। उन्होंने इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि, उन्होंने अंग्रेजों के अधीन काम करने से इनकार कर दिया और इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
 
3. आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना: नेताजी ने जर्मनी में रहते हुए 'आज़ाद हिंद रेडियो' की स्थापना की थी। इस रेडियो के माध्यम से वे भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। उनके प्रेरणादायक भाषण सीधे बर्लिन से प्रसारित होते थे।
 
4. गांधीजी को 'राष्ट्रपिता' का संबोधन: यह एक बहुत ही कम ज्ञात तथ्य है कि महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहकर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर दिए गए एक भाषण में उन्होंने गांधीजी को यह उपाधि दी थी।
 
5. बोस और गांधी : जहां एक ओर नेताजी गांधीजी को सम्मान देते थे, वहीं दूसरी ओर उनके स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों से असहमत थे। गांधीजी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, जबकि नेताजी का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सैन्य शक्ति और क्रांति आवश्यक है। इसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था।
 
नेताजी का जीवन और उनकी मृत्यु आज भी कई अनसुलझे सवालों से घिरे हैं, लेकिन देश की स्वतंत्रता में उनका योगदान अतुलनीय है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
पहाड़ों पर क्यों ज्यादा होती हैं बादल फटने घटनाएं, जानिए क्या होता है बादल फटना

पहाड़ों पर क्यों ज्यादा होती हैं बादल फटने घटनाएं, जानिए क्या होता है बादल फटनाwhy do cloudburst on mountain happen: उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ों में ही बादल फटने की घटना क्यों होती है? बादल फटते कैसे हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर के लिए खतरा बन सकते हैं?

क्या हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर के लिए खतरा बन सकते हैं?dangerous Indian herbs for liver: आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है, और इसी के साथ हर्बल सप्लीमेंट्स का उपयोग भी आम हो गया है। लोग इन्हें प्राकृतिक और सुरक्षित मानकर बिना ज्यादा सोच-विचार के इस्तेमाल करते हैं।

न्‍याय के दरबारों से जारी ये फरमान जानवरों को इंसानों द्वारा दिए जा रहे सबसे बड़े धोखे हैं

न्‍याय के दरबारों से जारी ये फरमान जानवरों को इंसानों द्वारा दिए जा रहे सबसे बड़े धोखे हैंइस बात को अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों के खिलाफ यह सारे फरमान उस देश में जारी हो रहे हैं— जहां घरों में सबसे पहली रोटी गाय और कुत्‍तों के लिए निकाली जाती है। जबकि पक्षियों को दाना डालना एक पवित्र और पुण्‍य कर्म माना जाता रहा है। ये फैसले सुनाने वाली चाहे कोई भी और कितनी भी पढ़ी-लिखी संस्‍था क्‍यों न हो— मैं इन फैसलों को इंसानों द्वारा जानवरों को दिए जा रहे सबसे बड़े धोखे की तरह देखता हूं। क्‍योंकि अब भी कोई न कोई कुत्‍ता हमारी देहरी पर बची हुई रोटी के लिए इंतजार करता है

6 वेजिटेरिअन फूड्स जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में माने जाते हैं फायदेमंद

6 वेजिटेरिअन फूड्स जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में माने जाते हैं फायदेमंदtips to increase height of kids with veg food: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, ऊर्जावान और लंबा-चौड़ा हो। बच्चे की लंबाई कई हद तक आनुवंशिक (जेनेटिक) होती है, लेकिन सही पोषण और संतुलित आहार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते बच्चों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ जरूरी हैं,

ग्रीन टी सभी के लिए नहीं है फायदेमंद, हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

ग्रीन टी सभी के लिए नहीं है फायदेमंद, हो सकते हैं साइड इफेक्ट्सGreen Tea peene Ke nuksan: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है, तो ग्रीन टी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वज़न कम करने से लेकर डिटॉक्स तक, इसे एक ‘मिरेकल ड्रिंक’ के रूप में प्रमोट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती?

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगे

ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगेBengaluru kempegowda airport terminal 2: कभी-कभी हवाई अड्डे सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं होते, बल्कि खुद में एक शानदार मंजिल बन जाते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Kempegowda International Airport), जिसे हम प्यार से "बेंगलुरु हवाई अड्डा" कहते हैं, इसी बात का जीता-जागता सबूत है। अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के कारण यह भारत का पहला 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है।

ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?

ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?रेड कारपेट बिछाकर तालियों के साथ अभिनन्दन,रूस की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने की मंशा,यूरोप को समस्या न बढ़ाने की चेतावनी और जेलेंसकी पर शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी,अलास्का से निकले संदेशों को दुनिया ने देखा और पुतिन की ताकत का भलीभांति एहसास भी किया। यह भी दिलचस्प है की दुनिया भले ही अमेरिका और रूस को एक दूसरे का कड़ा प्रतिद्वंदी समझे लेकिन ट्रम्प ने अपने पूर्वर्ती राष्ट्रपतियों की नीतियों से अलग हटकर पुतिन का दोस्त की तरह खुले दिल से स्वागत करने का माद्दा दिखाया है। अलास्का की मेज पर पुतिन का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़ा हुआ था क्योंकि यह न तो अमेरिका और रूस के बीच शिखर वार्ता थी और न ही पुतिन की मजबूरी। यह बंद कमरे की कूटनीति थी जिसे शांति की उम्मीदें ढूंढने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।

कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?

कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी कैसे मनाते हैं ?Dahi Handi Celebration 2025: जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला दही हांडी का उत्सव, भगवान श्रीकृष्ण की बचपन की शरारतों को समर्पित है। इस रोमांचक पर्व में, 'गोविंदाओं' की टोलियां एक ऊंची लटकी हुई मटकी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती हैं। यह उत्सव एकता, टीम वर्क और आपसी सहयोग का प्रतीक है। दही हांडी का यह पारंपरिक खेल देशभर में बड़े जोश और उत्साह के साथ खेला जाता है, जो भगवान कृष्ण के माखन चुराने की लीलाओं को जीवंत करता है।

भारत के महानतम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि

भारत के महानतम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथिAtal Bihari Vajpayee biography: भारत के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई जाती है। एक कुशल वक्ता, दूरदर्शी नेता और संवेदनशील कवि के रूप में उनकी छवि हमेशा अमर रहेगी। वाजपेयी जी ने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के जीवन को दर्शाती बेहतरीन कविता : कृष्ण तुम पर क्या लिखूं

जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के जीवन को दर्शाती बेहतरीन कविता : कृष्ण तुम पर क्या लिखूंकृष्ण, तुम्हें शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसे आकाश को हथेली में भरने की कोशिश, जैसे सागर को प्यास की परिभाषा में समेटना, जैसे प्रकाश को केवल दीपक तक सीमित कर देना। तुम जन्म लेते हो मथुरा की उस अंधेरी रात में जब दीवारों पर बंद कारागार की नमी थी,और आकाश पर बादलों का भारी साया। तुम्हारे रोने की पहली ध्वनि
