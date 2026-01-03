शनिवार, 3 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 3 जनवरी 2026 (17:13 IST)

Louis Braille Jayanti: लुई ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है?

Louis Braille
Who was Louis Braille: लुई ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन लुई ब्रेल की जयंती है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। मात्र 3 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी।

अपनी इस चुनौती को उन्होंने अवसर में बदला और महज 15 साल की उम्र में एक ऐसी लिपि तैयार की, जिससे दृष्टिबाधित लोग पढ़ और लिख सकें। यह दिवस उनकी इसी महान देन को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
 
लुई ब्रेल का योगदान: लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी शिक्षक और दृष्टिहीन व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। ब्रेल लिपि एक विशेष प्रकार की लिपि है, जिसमें दृष्टिहीन व्यक्ति उभरे हुए बिंदुओं के द्वारा पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि के बिना, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ाई-लिखाई एक बड़ी चुनौती थी।

लुई ब्रेल ने 1824 में अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद इस लिपि का आविष्कार किया, जो आज दुनिया भर में दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाती है। उनकी यह खोज दृष्टिहीन लोगों के लिए स्वतंत्रता, शिक्षा, और आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थी।
 
मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता: संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक अवसर है। ब्रेल लिपि उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही जानकारी प्राप्त करने और संवाद करने का अधिकार देती है। पहला आधिकारिक दिवस: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जनवरी 2019 को पहला आधिकारिक 'विश्व ब्रेल दिवस' मनाया था।
 
लुई ब्रेल दिवस का उद्देश्य: लुई ब्रेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ब्रेल लिपि के महत्व को लोगों के बीच प्रचारित करना और दृष्टिहीन व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।

यह दिन हमें याद दिलाता है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए ब्रेल लिपि का कितना महत्व है तथा समाज में समान अवसरों की आवश्यकता, ताकि सभी को उनकी क्षमता के अनुसार अवसर मिल सकें। इस दिन का उद्देश्य ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास को बढ़ावा देना भी है।
 
ब्रेल लिपि का महत्व: ब्रेल लिपि के द्वारा दृष्टिहीन लोग किताबें, समाचार पत्र, शिक्षा सामग्री, और विभिन्न जानकारी पढ़ सकते हैं। यह न केवल उन्हें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि स्वतंत्रता और समाज में सम्मान भी दिलाता है।

लुई ब्रेल दिवस एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे समाज में दृष्टिहीनता और ब्रेल लिपि के महत्व को और अधिक समझा जा सके।
 
