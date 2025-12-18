शनिवार, 20 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (10:54 IST)

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्व

Guru Ghasidas
Guru Ghasidas Jayanti: गुरु घासीदास, सतनाम धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने जीवनभर सत्य, समानता और मानवता के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनकी अमृतवाणी में न केवल धार्मिक सत्यता का पालन करने की शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सम्मान देने का संदेश भी दिया। गुरु घासीदास ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समाज को नया दिशा दी, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी लोगों को जागरूक किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं और उनके योगदान को याद किया जाता है।
 
गुरु घासीदास की शिक्षाएं मानवता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित थीं। यहां जानें गुरु घासीदास की शिक्षाएं...
 
1. समानता का संदेश:
गुरु घासीदास ने हमेशा यह सिखाया कि भगवान के सामने सभी इंसान समान हैं। वे जाति, धर्म, या रंग के भेदभाव को नकारते थे। उनका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति का दिल पवित्र और सच्चा होता है, और समाज को एकजुट होकर भेदभाव को समाप्त करना चाहिए।
 
2. सतनाम की महिमा:
गुरु घासीदास ने अपने अनुयायियों को सतनाम मंत्र (जिसका अर्थ 'सच्चा नाम' है) का जाप करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सत्य का नाम ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। 'सतनाम' से तात्पर्य भगवान के सत्य और पवित्र नाम से था, जो जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है।
 
3. अंधविश्वास और मूर्तिपूजा का विरोध:
गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और मूर्तिपूजा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान के प्रति श्रद्धा केवल सत्य और अच्छाई की सेवा में है, न कि मूर्तियों की पूजा में। वे लोगों से आग्रह करते थे कि वे अपने अंदर के सत्य को जानें और समाज में बदलाव लाएं।
 
4. भक्ति और सेवा:
गुरु घासीदास ने भक्ति और सेवा को जीवन का आधार बताया। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं में भक्ति का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ एकात्मता प्राप्त करना था।
 
5. सामाजिक सुधार:
गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर के दर्शन और उनका नाम लेने का अधिकार सभी को है, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से आते हों। उनके अनुसार, समाज को एकजुट होने की आवश्यकता थी, ताकि सभी को समान अधिकार मिल सकें।
 
ALSO READ: Guru Ghasidas: सतनाम धर्म के प्रचारक गुरु घासीदास: जानें जीवन परिचय और मुख्य बिंदु
